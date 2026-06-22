Starmer anuncia su dimisión y abre la vía al candidato del ala izquierdista del Partido Laborista

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes su dimisión al frente del laborismo, aunque precisó que seguirá en el cargo hasta la elección de su sucesor, que podría ser Andy Burnham, quien confirmó que se presentará para tomar el relevo.

Starmer terminó en julio de 2024 con catorce años de gobiernos conservadores en Reino Unido, pero su popularidad cayó en picado debido a escándalos y una economía aletargada que llevaron a numerosas voces dentro del laborismo a pedir su dimisión.

"Cada decisión que he tomado ha sido para anteponer al país que amo. Por eso dimitiré como líder del Partido Laborista", dijo Starmer, de 63 años, al borde de las lágrimas, en un discurso ante su residencia en Downing Street.

Burnham, de 56 años, hasta ahora alcalde del Gran Mánchester, afirmó que la dimisión de Starmer como líder del partido "marca el inicio de una transición", añadiendo que se presentará como candidato.

Burnham, del ala izquierda del partido, se hizo la semana pasada con un puesto en el Parlamento británico, condición indispensable para aspirar al puesto de primer ministro.

Wes Streeting, que dimitió en mayo como ministro de Salud y que había dicho que participaría en una carrera por el liderazgo del partido, señaló este lunes que respaldará a Burnham, por lo que el exalcalde del Gran Mánchester podría convertirse en líder laborista sin que se realice una elección.

Streeting, de ala derecha del partido, sorprendió con su apoyo a Burnham.

"Podemos ayudarle a impulsar el cambio que nuestro partido y nuestro país necesitan. Esa es la decisión que he tomado, y espero que todos apoyen también a Andy", escribió Streeting en X.

Starmer dio finalmente un paso al costado este lunes, horas antes de que Burnham, alcalde del Gran Mánchester los últimos nueve años, fuera investido como parlamentario y pudiera desafiar abiertamente al primer ministro.

Starmer explicó que el Partido Laborista iniciará en julio el proceso para elegir un nuevo líder y que él seguirá como primer ministro hasta que termine ese proceso.

Ese proceso podría terminar a finales de septiembre con el congreso del Partido Laborista en Liverpool.

Burnham, favorito para suceder a Starmer, es un veterano político laborista, conocido como "el rey del Norte", quien ganó el viernes una elección legislativa parcial en el norte de Inglaterra, que le dio el puesto de diputado en el Parlamento.

En su comparecencia, Starmer, que comunicó su decisión al rey Carlos III, afirmó que hará todo lo que esté en su mano "para asegurar una transferencia de poder conforme a las normas".

Nigel Farage, el líder del partido antiinmigración Reform UK que encabeza desde hace meses los sondeos nacionales, reclamó la celebración de nuevas elecciones.

Sin embargo, la convocatoria de comicios no está prevista antes de 2029 y, hasta entonces, los laboristas mantienen una amplia mayoría parlamentaria.

- Economía estancada -

Desde su llegada al poder en julio de 2024, la popularidad de Starmer no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida.

A ello se sumó el escándalo del nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

El ejecutivo laborista sufrió un gran revés en las elecciones municipales de mayo, perdiendo alrededor de 1.500 concejales, y varios ministros dimitieron.

Con posiciones más izquierdistas que Starmer dentro del laborismo, Burnham es el político más popular en el país en este momento, según las encuestas.

El Daily Telegraph informó el viernes que sus partidarios habían estado llamando a diputados laboristas para buscar el apoyo de 200 con el objetivo de disuadir a Starmer de seguir adelante en la contienda.

Starmer había prometido resistir cualquier desafío interno, pero varios altos cargos del gobierno le habrían dicho que su etapa había terminado después de que Burnham ganara la elección en la cicunscripción de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, la semana pasada, lo que le permite optar al liderazgo.

El laborismo se impuso en las elecciones generales de julio de 2024 con una mayoría absoluta de 403 diputados.

Con la anunciada marcha de Starmer, Reino Unido se prepara para conocer a su séptimo primer ministro en diez años, un periodo de inestabilidad sin precedentes en este país que coincide precisamente con su salida de la Unión Europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que Starmer, ampliamente elogiado por su gestión de la política internacional, había hecho la seguridad europea y ucraniana "más fuerte".