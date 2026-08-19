Solidaridad con Colombia supera USD 1.379 millones; terremoto deja 273 muertos

La solidaridad que ha recibido Colombia, después del terremoto del pasado 10 de agosto, supera los US$1.379 millones de dólares, de acuerdo con cifras oficiales, entidades empresariales, organismos de cooperación y fuentes diplomáticas.

El terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro se ubicó en el departamento del Chocó, en la frontera con Panamá, dejó un saldo preliminar de 273 personas fallecidas, 496 desaparecidos, 3.824 heridos y 40.753 familias afectadas.

Este sismo, que es el más fuerte de los últimos 50 años, afectó 426 municipios, la mayoría de ellos ubicados en los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El consolidado de la solidaridad incluye aportes del sector privado nacional, donaciones de fundaciones y empresas privadas y ayuda internacional canalizada por gobiernos y organismos multilaterales.

El principal bloque de recursos proviene del sector empresarial colombiano, que a través de la campaña Empresas Unidas por Colombia, coordinada por la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), reunió $201.637.565.026 COP (USD 64 millones).

A este paquete se suman $15.047.135.183 COP (USD 4.7 millones) en donaciones privadas adicionales reunidas durante los primeros días de la emergencia.

La cooperación internacional, por su parte, comprometió USD 1.300 millones en ofertas de apoyo financiero, técnico y humanitario.

Este monto corresponde a líneas de crédito de emergencia, asistencia para evaluación de daños, despliegue de expertos en gestión de desastres y donaciones directas de países aliados.

Según los informes oficiales, en la última semana 12 gobiernos enviaron equipos de búsqueda y rescate, unidades caninas, hospitales de campaña y suministros especializados para atención de damnificados.

Entre los aportes bilaterales se destaca el de Estados Unidos, con un apoyo inicial estimado entre USD 15 y USD 16 millones de dólares para operaciones de respuesta inmediata.

La asistencia del gobierno de Estados Unidos incluye logística aérea, apoyo en comunicaciones, refugios temporales y cooperación técnica para evaluación estructural en zonas afectadas.

Panamá se sumó a la cadena de solidaridad internacional junto a México, Brasil, Ecuador y Venezuela, entre otros países que ofrecieron equipos de rescate, asistencia técnica y ayuda humanitaria.

Panamá expresó su respaldo a Colombia con tres líneas de acción: una cooperación gubernamental directa, participación en mecanismos multilaterales y organizar las ayudas humanitarias y apoyo logístico.

Los fondos para la solidaridad que sigan llegando de entidades nacionales como internacionales serán destinados a atención de emergencia, albergues temporales, restablecimiento de servicios básicos, reconstrucción de viviendas y recuperación de infraestructura educativa y sanitaria.