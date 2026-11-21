Un sismo de magnitud 6,7 que sacudió el viernes el centro de Perú causó al menos 15 heridos, según el primer reporte oficial difundido este sábado por el estatal Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El terremoto se registró a las 19H09 del viernes (00H09 GMT del sábado) y tuvo su epicentro en la región andina de Perú, a unos 300 kilómetros al este de Lima.

El Indeci dijo que 11 de los heridos se registraron en Junín. El resto en Huánuco, Lima, Callao y Pasco.

Además, hay cuatro casas que quedaron inhabitables y otras 127 afectadas, la mayoría en Junín y Pasco.

El Instituto Geofísico del Perú informó que este sábado se produjeron en Junín otros dos sismos, uno de magnitud 5,0 y otro de 3,5.

En julio, un sismo de 5,1 grados en la región de Junín causó seis muertos, 32 heridos y 52 viviendas destruidas.

Perú, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática.

Cada año Perú es sacudido por cerca de 400 sismos por encima de una magnitud de 4,0 grados.

El 15 de agosto de 2007, un sismo de magnitud 7,9 causó 595 muertos en la región de Pisco, en el sur de Perú, y provocó un pequeño tsunami.