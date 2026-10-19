Siguen las protestas en Portugal contra la crisis de la vivienda

Decenas de tiendas de campaña siguen en pie este lunes en el centro de Lisboa y Oporto, ocupadas por manifestantes que reclaman medidas que frenen el precio de la vivienda en Portugal.

Los manifestantes acusan al gobierno de no actuar frente a la crisis de la vivienda y de querer facilitar los desalojos de inquilinos a través de una reforma del mercado de alquiler.

El Parlamento aprobó en septiembre en primera lectura una reforma para acelerar los desalojos de inquilinos en caso de impagos, en el marco de una flexibilización del mercado de alquiler.

El domingo por la noche transcurrió con calma, pero los manifestantes están decididos a seguir movilizados.

Cientos de activistas se habían negado a levantar las acampadas a pesar de las advertencias de las autoridades, que les recordaron que se exponían a ser procesados por desobediencia.

En Oporto, donde el movimiento comenzó hace unos diez días, Maria Joao Calisto, una de las portavoces del movimiento, declaró al diario Público que han presentado un aviso de manifestación para el período del 21 de octubre al 31 de diciembre.

Los ocupantes han llamado a una movilización a escala de la península ibérica, junto con un movimiento en España, y piden a los sindicatos una huelga general el 11 de noviembre.

Hace tres semanas se levantó una acampada en la Puerta del Sol de Madrid para pedir medidas contra la crisis de la vivienda, un tema que ha llevado al gobierno del socialista Pedro Sánchez a convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.