Sheinbaum y Felipe VI aprovechan el Mundial para zanjar la guerra diplomática

Apretones de manos, comentarios futbolísticos y solidaridad con Venezuela tras los terremotos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el rey Felipe VI zanjaron este jueves las diferencias en las relaciones bilaterales, deterioradas desde que México exigió disculpas a España por la conquista.

"Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España", dijo Sheinbaum en X tras reunirse con el monarca en el palacio presidencial de la capital mexicana.

"Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones", añadió.

Por su parte, la Casa Real emitió un comunicado en el que dijo que la reunión tuvo lugar en "un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales entre ambos países".

Los lazos entre ambos países se enfriaron cuando en 2019 el mentor político de Sheinbaum, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió en una carta a la corona española que reconociera los "crímenes y atropellos" cometidos en el siglo XVI.

Felipe VI no contestó. El ministerio de Asuntos Exteriores español se limitó a defender la historia compartida y rechazó la idea de pedir disculpas.

El resultado: años de fuerte tensión diplomática.

Sheinbaum no invitó al rey a su investidura en octubre de 2024. En respuesta, España no envió a nadie a la ceremonia.

Pero en los últimos meses ambas partes dieron pasos positivos, hasta llegar a este viaje de Felipe VI que "refuerza los vínculos de cercanía y afinidad que unen a ambos pueblos", según la Casa Real.

El rey visita a la presidenta en Ciudad de México, de camino a Guadalajara, donde el viernes se enfrentan España y Uruguay en fase de grupos del Mundial.

Además del fútbol, el encuentro ocurrió en medio de la devastación que dejaron dos fuertes terremotos en Venezuela.

Sheinbaum ya anunció el envío de un equipo militar de rescatistas a ese país donde dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 causaron al menos 235 muertos y 4.300 heridos. Se enviará el "personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan", agregó.

La Casa Real transmitió todo su apoyo, solidaridad y cariño al pueblo venezolano en un mensaje publicado cuando Felipe VI partía hacia México.

- Aliados frente a Trump -

Distanciándose de la estrategia de López Obrador, Sheinbaum impulsó el deshielo mediante el poder blando de la cultura y el deporte. Y Felipe VI la secundó.

Una exposición en Madrid organizada por ambos países sobre el México indígena dio la ocasión al rey el pasado marzo de admitir públicamente que hubo "mucho abuso" durante la conquista. No hubo sin embargo petición formal de disculpas.

Poco después se supo que Sheinbaum lo había invitado a asistir al Mundial, que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá.

México y España "son dos países profundamente vinculados tanto cultural como histórica y económicamente, así que el acercamiento es positivo per se", reconoce a AFP el analista político mexicano Pablo Majluf, habitualmente muy crítico con Sheinbaum.

El gobierno de Sheinbaum dijo este jueves en un comunicado que ambos gobiernos tendrán un programa de exposiciones y actividades culturales en España que resaltará "el exilio español en México y a las culturas originarias mexicanas".

Añadió que la presidenta y el rey Felipe VI también hablaron de la comercial y "la cooperación bilateral en distintos temas".

Ya a principios de junio, decenas de empresarios españoles y mexicanos se reunían en Ciudad de México con el objetivo de duplicar el comercio bilateral en 2030.

El apretón de manos frente a las cámaras sella una reconciliación iniciada en octubre cuando Albares reconoció, al inaugurar la misma exposición en Madrid, el "dolor e injusticia" causados a "los pueblos originarios" de América.

Anteriormente se otorgaron en España varios premios a personalidades e instituciones mexicanas, interpretados como guiños.

Invitada por el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, Sheinbaum viajó en abril a Barcelona para participar en una cumbre de líderes izquierdistas aliados ante la agresiva política del estadounidense Donald Trump.

Fue su primera visita a Europa como presidenta y "un error" en opinión de Majluf porque la puso en la esfera de "enemigos" de Trump como el brasileño Lula da Silva.