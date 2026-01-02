"Seremos un ejemplo para el mundo", dice el alcalde de Nueva York

El nuevo alcalde demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que la ciudad va a ser "un ejemplo para el mundo" y que va a mostrar que "la izquierda puede gobernar", en un discurso con motivo de su investidura.

"Muchos estarán observando. Quieren saber si la izquierda puede gobernar (...) Quieren saber si los problemas que les aquejan pueden resolverse. Entonces, unidos, impulsados por nuestra determinación, haremos lo que los neoyorquinos hacen mejor que nadie: seremos un ejemplo para el mundo", aseguró el alcalde electo de 34 años.

Ante un público de miles de personas reunidas en el frío a los pies del Ayuntamiento de Manhattan, el nuevo alcalde, procedente de la pequeña formación Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA), aseguró que no renegaría de sus promesas de campaña, basadas en la lucha contra el alto costo de la vida.

"A partir de hoy, gobernaremos con amplitud y audacia. Puede que no siempre logremos nuestros objetivos, pero jamás se nos podrá reprochar haber carecido de coraje y de haberlo intentado", afirmó.

Tras una primera toma de juramento realizada el miércoles por la noche ante Letitia James —la fiscal demócrata del Estado de Nueva York y enemiga declarada de Donald Trump—, Zohran Mamdani tomó juramento ante el adalid de la izquierda estadounidense, Bernie Sanders.

"En un momento de la historia de nuestro país en el que vemos demasiado odio, demasiada división y demasiada injusticia, ¡gracias por haber elegido a Zohran Mamdani como su alcalde de Nueva York!", lanzó a la multitud el senador de Vermont, de 84 años.