Se dispara la violencia sexual infantil en RD del Congo desde 2022, según Unicef

Las violencias sexuales contra niños, un problema "omnipresente" en la República Democrática del Congo (RDC), han aumentado considerablemente desde 2022, alimentadas por los conflictos y la pobreza, alerta el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en un informe publicado el martes.

Entre enero y septiembre de 2025, se registraron más de 35.000 casos en todo el país. El año anterior, se contabilizaron cerca de 45.000 casos, es decir, tres veces más que en 2022.

Las provincias orientales de Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri concentran la mayoría de los casos.

Estas regiones, ricas en recursos naturales, están devastadas por tres décadas de violencia, marcadas por la presencia de grupos armados y milicias. Los principales autores siguen siendo "grupos armados no estatales", que operan en un contexto de impunidad, según el estudio.

La capital, Kinshasa (oeste), y la región central de Kasai también registran un número elevado de casos, vinculados a la pobreza que acentúa la vulnerabilidad de los niños.

Titulado: "Las cicatrices ocultas del conflicto y del silencio", el documento explica que las niñas están particularmente afectadas por este problema y representaron el 47% de los supervivientes de estas violencias en 2024, frente al 27% en 2022.

Estas cifras puede que estén ampliamente subestimadas debido al silencio que guardan las víctimas y sus allegados por miedo a las represalias, la estigmatización y la inseguridad.

Las adolescentes (12-17 años) constituyen el objetivo principal, pero los niños, los menores con discapacidad y los desplazados también son víctimas.

"A veces los niños son agredidos cuando van a la escuela o a buscar agua", señala el informe, pero las violaciones también se cometen dentro de los hogares por parte de familiares o conocidos.

Varias víctimas abandonan la escuela, algunas tras un embarazo o por miedo a los rumores. "Quería ser enfermera, pero ahora me quedo en casa. Mis padres dicen que la gente va a hablar si vuelvo a clase", lamenta una adolescente de 16 años, víctima de agresión en Kasai en 2025, citada en el informe.

En 2025, los programas de lucha contra las violencias basadas en el género se financiaron solo en un 23%, frente al 48% en 2022. Entre 2022 y 2024, Unicef indica haber ayudado a 24.200 niños, pero los actuales recortes presupuestarios amenazan estos servicios.