Sánchez promete seguir asistiendo a las víctimas de la tragedia ferroviaria tras la renuncia del ministro

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que su ejecutivo seguirá asistiendo a las víctimas de la tragedia ferroviaria que dejó 69 fallecidos la semana pasada, al anunciar que el ministro de Economía asumirá también la cartera de Transportes, tras la renuncia de su titular.

"Desde el gobierno vamos a continuar haciendo todo lo que esté en nuestras manos para asistir a las personas que se han visto golpeadas por este terrible accidente, y para recuperar la normalidad en nuestra alta velocidad", indicó Sánchez durante una breve comparecencia horas después de la repentina renuncia del ministro de Transportes, Óscar Puente.

"Y con este objetivo, y teniendo en cuenta que queda menos de un mes para las elecciones generales, (...) he decidido" que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, "asuma de forma transitoria la gestión" de Transportes, agregó en referencia a los comicios del 29 de noviembre.

Puente presentó su dimisión de forma sorpresiva en la noche del martes, al término de una larga comparecencia en el órgano que representa al Congreso tras la disolución de las cámaras por la convocatoria de elecciones.

El ministro, del que la oposición demandaba reiteradamente su renuncia, había descartado dejar su puesto en los primeros días que siguieron a la colisión entre dos trenes de alta velocidad que dejaron al menos 69 fallecidos el pasado miércoles, cerca de la localidad manchega de Urda.

"Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos", expuso, sin embargo, en la noche del martes.

Puente -considerado como muy cercano a Sánchez- estaba también al frente del ministerio cuando el 18 de enero dos trenes de alta velocidad colisionaron cerca de la localidad de Adamuz, en Andalucía, dejando 46 muertos.

"El ministro Puente ha dado la cara, ha dado explicaciones, también ha aportado soluciones a una sociedad que las exigía, y que también las merecía, y después ha dado un paso a un lado", valoró Sánchez este miércoles.