Sánchez elogia el despliegue de Marruecos en la frontera ante el temor de una nueva oleada migratoria a Ceuta

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, elogió este miércoles a Marruecos por reforzar la seguridad fronteriza ante los nuevos llamamientos a entrar masivamente en la ciudad autónoma de Ceuta, un día después de endurecer su tono hacia Rabat.

El territorio español del norte de África, fronterizo con Marruecos, se encuentra sumido en una crisis humanitaria desde finales de julio, cuando más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta de forma irregular entre el 30 y el 31 de julio.

La mayoría salió de Ceuta en las horas siguientes, pero miles de personas han permanecido durante semanas en condiciones a menudo deplorables, ya que los recursos de la pequeña ciudad se vieron desbordados, lo que ha provocado una tormenta política para Sánchez de cara a las elecciones generales del próximo año.

Tras haber evitado culpar de esta entrada masiva a Rabat, con quien España mantiene relaciones delicadas, Sánchez declaró el martes a la CNN que "el control fronterizo de Marruecos falló" durante la oleada de julio.

Las autoridades españolas detectaron en las redes nuevas convocatorias para entrar de forma masiva en Ceuta y el otro territorio español en África, Melilla, coincidiendo con las elecciones parlamentarias de Marruecos.

"Hemos visto un despliegue muy importante de policía (de Marruecos), tanto en la frontera de Ceuta como en la frontera de Melilla" el martes, dijo Sánchez.

"Y esto también hay que reconocerlo", afirmó en respuesta a la oposición, que ha acusado a Marruecos de orquestar la avalancha humana a España.

Sánchez ha señalado que Marruecos debe dar "explicaciones" y proponer soluciones para evitar que se repita una ola migratoria similar, pero que no existen "pruebas sólidas" para culpar de lo sucedido a finales de julio a Rabat, que reclama la soberanía sobre Ceuta y Melilla.