Salvadoreños protestan contra las políticas de Bukele en la marcha del 1 de mayo

Miles de salvadoreños denunciaron este viernes en la marcha por el Día del Trabajador retrocesos democráticos por las políticas del presidente Nayib Bukele, y exigieron la liberación de los "inocentes" en la guerra contra las pandillas.

El Salvador vive desde 2022 bajo un régimen de excepción decretado por Bukele para frenar a las pandillas, que permite detenciones sin orden judicial por lo que es duramente criticado por organismos de derechos humanos.

Unas 91.000 personas han sido capturadas bajo esa medida y según oenegés humanitarias muchos inocentes permanecen tras las rejas.

"En estos últimos años hemos sido víctimas de este gobierno con políticas que son totalmente regresivas (...) que atentan contra la dignidad y la libertad del pueblo salvadoreño", dijo a periodistas la vocera del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, Marisela Ramírez.

La dirigente denunció el despido de miles de médicos y maestros en las "políticas de muerte" del mandatario conservador, en el poder desde 2019.

"Bukele enemigo de los pobres", se leía en una pancarta en la manifestación junto a fotografías de personas detenidas cuya inocencia reivindican sus familiares.

Organizaciones sociales denunciaron que retenes de seguridad en carreteras detuvieron autobuses con manifestantes que se dirigían a la protesta que reunió unas 5.000 personas en San Salvador, según un periodista de la AFP en el lugar.

"Estamos desafiando el terror que ha generado este régimen de excepción", agregó Samuel Ramírez, líder del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), que reúne a familias de presos que se consideran inocentes de la guerra antipandillas.

Una encuesta publicada el año pasado por la jesuita Universidad Centroamericana señaló que los principales problemas que agobian a los salvadoreños son la economía y el desempleo.