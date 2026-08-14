Rusia y Japón reavivan su disputa territorial tras la visita de Putin a las islas Kuriles

Rusia y Japón intercambiaron duras críticas el jueves tras la primera visita del presidente ruso Vladimir Putin al archipiélago de las Kuriles, en el centro de una disputa entre ambos países desde hace décadas.

Las relaciones ruso-japonesas están marcadas por tensiones en torno a cuatro de estas islas en el Pacífico Norte de las que se apoderó el ejército soviético en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial.

Putin viajó el jueves a Iturup, una de las islas en disputa, llamadas Kuriles del Sur, por Rusia, y Territorios del Norte, por Japón. Allí visitó una escuela y una planta procesadora de pescado, e incluso degustó caviar.

"Qué buen clima tienen aquí, es como un resort", dice Putin en un video difundido por el Kremlin.

Se trata de la primera visita de un presidente ruso a este territorio desde la realizada por Dmitri Medvédev en 2010.

Tokio reaccionó con firmeza al viaje de Putin: "Hiere los sentimientos del pueblo japonés y es absolutamente inaceptable", declaró la primera ministra japonesa Sanae Takaichi.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, convocó al embajador de Rusia en Japón, Nikolái Nozdrev, para expresarle su "enérgica protesta".

Moscú desestimó las críticas de Tokio.

La portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, calificó las declaraciones de Tokio como "jurídicamente infundadas" y acusó al gobierno japonés de tener una "política antirrusa rayana en la hostilidad".

"Tokio vuelve a estar obsesionado con discursos revisionistas", añadió.

Tras el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022, Japón había dicho, por primera vez desde 2003, que la parte más meridional de las Kuriles estaba "ocupada ilegalmente".

- La ONU pide "moderación" -

La ONU, a través de la portavoz del secretario general António Guterres, recordó que se trata de un asunto bilateral entre Estados miembros e instó a ambos a actuar con "moderación" y evitar acciones que puedan agravar las tensiones.

Putin viajó a Iturup un día después de ir a la cercana isla rusa de Sajalín, donde la Marina realizaba maniobras.

Mientras estuvo en Sajalín, celebró una reunión "sobre la garantía de la seguridad de las fronteras orientales de Rusia", informaron los medios estatales.

Los lazos entre Japón y Rusia se deterioraron tras las sanciones de Tokio a Moscú por la guerra en Ucrania, que Putin calificó el miércoles de "injustificadas".

"Japón ha identificado a Rusia como una gran fuente de amenazas. Me gustaría señalar que no estamos amenazando a Japón (...) Por el contrario, (Japón) tiene reclamos territoriales contra nuestro país", afirmó el mandatario ruso.

Rusia se ha acercado a China recientemente, y sus fuerzas navales y aéreas realizan maniobras conjuntas en zonas próximas a Japón, lo que obliga a los aviones japoneses a despegar en modo de alerta cientos de veces al año.

Corea del Norte, que este mes denunció el refuerzo militar de Japón, ha enviado soldados y municiones para apoyar el esfuerzo bélico de Rusia frente a Ucrania.

Desde 1945, Tokio invoca el tratado de 1855 por el que la Rusia zarista y Japón fijaron su frontera justo más allá de las cuatro islas disputadas: Iturup, Kunashir, Shikotan y Habomai.

Rusia, por su lado, se ampara en la conferencia de Yalta de febrero de 1945, en la que los Aliados acordaron que las Kuriles serían cedidas a la Unión Soviética a cambio de que entrara en guerra contra Japón.

Unos 20.000 ciudadanos rusos viven en las Kuriles, que poseen yacimientos de oro y plata y ricas zonas de pesca, y que ganaron importancia estratégica durante la Guerra Fría.