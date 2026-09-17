Rusia vota en elecciones legislativas marcadas por la guerra en Ucrania

Los colegios electorales abrieron el viernes en el extremo oriente de Rusia, en el inicio de unas elecciones legislativas de tres días marcadas por la guerra con Ucrania y en las que el partido del presidente Vladimir Putin tiene prácticamente garantizado ganar.

Es la primera elección parlamentaria en Rusia desde que Moscú envió tropas a Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, el conflicto ha causado cientos de miles de muertos.

Solo se han registrado para participar partidos que apoyan a Putin y la prolongada campaña militar del Kremlin. Moscú también ha organizado la votación en los territorios del este de Ucrania ocupados y anexionados por Rusia.

La votación para renovar los 450 escaños de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, está prevista hasta el domingo a las 18H00 GMT y se espera que los primeros resultados se anuncien inmediatamente después.

Las urnas abrieron a las 08H00 locales del viernes (20H00 GMT del jueves) en la península rusa de Kamchatka y en el distrito autónomo de Chukotka, en el Pacífico. Son la primera región de las 11 zonas horarias de Rusia en comenzar a votar.

Putin gobierna desde la víspera de Año Nuevo de 1999 y su partido, Rusia Unida, ha dominado la política del país desde principios de la década de 2000.

- Importante para Putin -

Pocos en Rusia dudan de que volverá a imponerse el partido de Putin.

Rusia Unida solo se enfrenta a formaciones que respaldan la mayoría de las políticas de Putin y la guerra en Ucrania: el Partido Comunista, el nacionalista LDPR, Rusia Justa y Gente Nueva.

El partido Yabloko, que pidió poner fin a los combates, fue excluido de la contienda poco antes de la votación. Uno de sus principales dirigentes, Lev Shlosberg, fue encarcelado por criticar la guerra.

"Rusia Unida va a obtener la mayoría pase lo que pase", dijo Apóstol, un moscovita de 20 años. "Así que no veo el interés de votar por un partido de la oposición".

Tatiana Stanovaya, una analista política rusa radicada en Francia, afirmó que a Putin le gusta "comparar su situación política" con la de los países europeos.

"Puede decir: 'Miren, hemos tenido unas elecciones. Disfruto de un apoyo considerable por parte de los rusos. Estamos todos unidos'. Así que para él es algo muy importante en el plano personal, emocional y político", dijo a la AFP.

En una breve alocución televisada el miércoles por la noche, el presidente ruso instó a sus conciudadanos a votar para mostrar a las tropas que "detrás de nuestros combatientes hay millones de personas" y para dar una "respuesta conjunta a quienes quieren debilitar a Rusia".

La guerra ha roto los lazos de Moscú con Occidente, que ha castigado a Rusia con duras sanciones económicas.

- Frustración popular -

En ausencia de un debate público y con el disenso y la crítica prohibidos, la votación servirá al Kremlin como barómetro de la frustración popular con el conflicto, sin final a la vista.

Este año, la guerra ha afectado a los rusos de a pie más que nunca, con ataques ucranianos que han llegado hasta los Urales y Siberia.

Los adversarios políticos de Putin fueron en su mayoría empujados al exilio y su principal opositor, Alexéi Navalni —que llegó a sacar a miles de personas a las calles durante las elecciones— murió en una prisión del Ártico en 2024.

La oposición rusa en el exilio instó a los rusos contrarios al Kremlin a no boicotear las elecciones, sino a votar "contra el partido de Putin", y publicó recomendaciones sobre a quién apoyar en cada región.

Algunos temen que el periodo posterior a las elecciones traiga una nueva movilización militar, similar a la de 2022, cuando Putin llamó a filas a 300.000 reservistas.

La medida, enormemente impopular, provocó un éxodo de hombres en edad de servicio militar fuera de Rusia.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha acusado al Kremlin de planear una nueva campaña de movilización "este otoño" boreal, algo que Putin niega.