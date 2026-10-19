Rumania derribó dos drones en su espacio aéreo sobre el mar Negro

Rumania afirmó este sábado que derribó dos drones que habían ingresado en su espacio aéreo sobre el mar Negro, en un contexto de aumento de los incidentes con aeronaves no tripuladas en la zona, considerados una posible consecuencia de la guerra en Ucrania.

"Dos drones fueron interceptados y derribados hace unos minutos por pilotos militares rumanos sobre el mar Negro, poco después de que entraran ilegalmente en nuestro país", escribió en Facebook el ministro de Defensa, Radu Miruța, sin precisar de qué tipo de drones se trataba.

"El primer dron ingresó al espacio aéreo nacional a las 17H59 hora local (14H59 GMT) y fue derribado en menos de dos minutos, a 25 km al sureste de Sulina", ciudad situada a orillas del mar Negro, detalló.

"El segundo dron, que se encontraba en la misma zona, fue atacado y derribado a las 18H05 hora local (15H05 GMT), cinco minutos después de ingresar al espacio aéreo nacional, a 20 km al este de Sulina", agregó.

"Los dos drones fueron derribados por aviones F-16 de la Fuerza Aérea rumana (...) después de que los sistemas de vigilancia por radar detectaran un grupo de objetivos aéreos que se desplazaba a unos 120 kilómetros al este de la isla de las Serpientes, en dirección suroeste", precisó el Ministerio de Defensa de Rumania.

"El mar Negro volverá a ser seguro", escribió por su parte en X la ministra de Relaciones Exteriores, Oana Toiu, agregando que la OTAN abordará el tema el martes durante una reunión del Consejo del Atlántico Norte.

"El mar Negro es una vía marítima fundamental para la exportación mundial de cereales, recursos energéticos y productos industriales, por lo que su estabilidad es vital para la seguridad alimentaria y energética internacional", destacó.

En octubre se reportaron varios ataques con drones contra buques en el mar Negro, frente a las costas de Rumania y Bulgaria. El más reciente, ocurrido el jueves, dejó a siete tripulantes desaparecidos frente a las costas rumanas.

El presidente Nicușor Dan había afirmado el jueves, tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que Rumania necesita "equipamiento para hacer frente a un nuevo tipo de desafío".