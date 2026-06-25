Rubio rechaza el posible peaje iraní en Ormuz y advierte que sentaría un precedente

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, advirtió este jueves de que el posible peaje iraní a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz sentaría un precedente para otras vías navegables en el mundo y podría provocar un "caos total".

"Las vías navegables internacionales no pertenecen a ningún Estado. Este es un principio fundamental en el mundo actual, sin el cual el mundo estaría sumido en el caos total", declaró en una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo, en Baréin.

"Si de hecho aceptáramos que se puede cobrar por usar una vía navegable internacional porque casualmente está cerca de su espacio territorial, esto se extenderá por todo el mundo como una plaga", añadió.

Rubio hizo estos comentarios después de que, esta semana, Irán y Omán anunciaran conjuntamente que estudian los "costos" que les supondrá una futura administración del estrecho de Ormuz, a cargo de ofrecer "servicios marítimos" en la zona.

La formulación hace temer que en el futuro, los buques tengan que pagar una tasa por franquear esta vía marítima, por la que antes de la guerra salía el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial.

El jefe de la diplomacia estadounidense, que realiza su primera gira regional desde la firma entre Estados Unidos e Irán de un protocolo de acuerdo destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio, declaró que Estados Unidos desea un acuerdo de paz, pero no "a cualquier precio".

"Queremos un acuerdo que sea bueno, queremos un acuerdo que sea real, queremos un acuerdo que sea verificable y queremos un acuerdo que sea respetado", afirmó ante sus homólogos de los países del Golfo.

El responsable visitó en esta gira Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin -países fuertemente afectados por los ataques iraníes en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes-, y aseguró que se tendrán en cuenta los intereses de los países del Golfo.

"Queremos asegurarnos de que ninguna parte de este acuerdo perjudique, de ninguna manera, la seguridad, la estabilidad o la prosperidad de ninguno de nuestros socios de la región del Golfo", afirmó Rubio.

Por su parte, su homólogo de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, destacó las "incertidumbres" que afectan a estos países del Golfo.

Los países del Golfo han pagado un alto precio por la ofensiva estadounidense e israelí lanzada el 28 de febrero contra Irán. Estos países albergan bases militares estadounidenses y han sido objetivo de misiles y drones iraníes en represalia.

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