Rubio niega una "pausa" en el intercambio de información con Ucrania

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó este lunes que no ha habido "ninguna pausa" en el intercambio de información con Kiev pero instó al presidente ucraniano Volodimir Zelenski a "concentrarse" en "poner fin a la guerra".

"No ha habido ninguna pausa", declaró Rubio a periodistas durante una visita a Samarcanda, en Uzbekistán.

Zelenski había dicho que Estados Unidos ha reanudado el intercambio de información con Ucrania tras una interrupción.

Ucrania utiliza el sistema de internet satelital Starlink, controlada por SpaceX del multimillonario Elon Musk, para su defensa frente a Rusia, y Zelenski asegura que fue interrumpido la semana pasada.

"En lo que debe centrarse (...) es en poner fin a la guerra", subrayó el secretario de Estado.

Rubio inició este lunes en Uzbekistán una visita relámpago a Asia Central para reforzar los lazos comerciales con una región rica en recursos naturales donde su país compite con China.

Llegó el domingo por la noche a Samarcanda, la ciudad de la Ruta de la Seda donde se reunirá con altos cargos de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y los anfitriones uzbecos.

El objetivo declarado es abordar cuestiones diplomáticas y comerciales, así como hacer frente a la creciente presencia de China en la región.

Rubio encabeza una delegación comercial de 200 empresarios organizada bajo los auspicios de Sergio Gor, enviado especial del presidente Donald Trump para Asia Central y del Sur.

Gor, que también es embajador de Estados Unidos en India, nació en Taskent, la capital uzbeka.

El presidente estadounidense recibió en noviembre del año pasado a los líderes de estos cinco países de Asia Central, una región que tiene una extensión similar a la de la Unión Europea, pero cuenta con una población de apenas 80 millones de habitantes y posee inmensas reservas de materias primas.

"Nos hemos preparado para (esta visita) durante meses; representa una oportunidad formidable para reforzar la presencia de Estados Unidos en una región vital del mundo", declaró el viernes un alto funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

Los cinco países continúan vinculados a Rusia a través de redes energéticas, migratorias y de seguridad, pero la influencia de Moscú se ha ido erosionando desde el inicio de la guerra en Ucrania, en gran medida en beneficio de China, su principal socio comercial.

Tras su paso por Uzbekistán, Rubio tiene previsto viajar a India el martes por la noche, en su segunda visita oficial a ese país desde mayo.