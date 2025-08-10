Reino Unido amplía su programa de expulsión de extranjeros condenados por la justicia

Reino Unido ampliará de ocho a 23 el número de países incluidos en su programa de expulsión de extranjeros condenados por la justicia, anunció el domingo el Ministerio del Interior.

Este programa, llamado “deport now appeal later” (“expulsar ahora, recurrir después”) permite a Reino Unido expulsar a extranjeros sin esperar a que cumplan su condena de prisión.

Los expulsados tienen derecho a recurrir una vez en su país de origen.

Hasta ahora incluía ocho países, entre ellos Tanzania, Estonia o Belice, y ahora se extenderá a otros quince, entre ellos Angola, Botsuana y Líbano.

Según el comunicado del Home Office, se mantienen negociaciones con varios otros.

El primer ministro Keir Starmer ha convertido en prioridad la reducción de la inmigración, tanto legal como ilegal, en un contexto de auge de la extrema derecha.

“Durante demasiado tiempo, delincuentes extranjeros han explotado nuestro sistema de inmigración quedándose en Reino Unido durante meses, incluso años, mientras sus recursos se prolongaban. Esto debe acabar”, declaró la ministra del Interior, Yvette Cooper, citada en el comunicado.

Según el gobierno británico, una plaza en prisión cuesta de media 54.000 libras al año (más de 69.000 dólares).

Desde julio de 2024, fecha en la que los laboristas llegaron al poder, han sido expulsados cerca de 5.200 extranjeros condenados, un aumento del 14 % respecto al año anterior, según el Home Office.

En la práctica, la decisión de si estas personas cumplirán su condena en el extranjero dependerá del país al que sean enviados, indicó el Ministerio de Justicia a la BBC.

Esto significa que algunos podrían quedar en libertad al llegar a su país de destino.

Los quince nuevos países son Angola, Australia, Botsuana, Brunéi, Bulgaria, Canadá, Guyana, India, Indonesia, Kenia, Letonia, Líbano, Malasia, Uganda y Zambia.