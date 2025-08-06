$!RCN Radio en Colombia culmina su transformación y amplía cobertura a nivel nacional

RCN Radio concretó el 4 de agosto una transformación de su estructura y programación, con el objetivo de consolidarse como “el sistema radial más amplio y diversificado de Colombia”, según un boletín de prensa distribuido.

Se detalló que la emisora La FM dejó de ser un formato convencional para convertirse en un sistema informativo 24/7, con presencia en 30 ciudades del país, ofreciendo programación hablada durante todo el día, con un enfoque tanto nacional como regional.

Como parte de la reestructuración, RCN lanzó también Alerta, el sistema informativo de radio popular más grande de Colombia, que inició transmisiones en 19 emisoras con contenido de interés comunitario, denuncias ciudadanas y noticias locales.

En paralelo, la nueva emisora La FM Plus asumió la frecuencia 93.9 FM de Bogotá (y otras ciudades), enfocándose en la música de los 70, 80 y 90, manteniendo el legado musical de La FM original.

Otros formatos también ampliaron su alcance: Radio Uno llegó a 32 ciudades, El Sol a 11, y La Mega a 13. Antena 2 mantiene su propuesta deportiva exclusivamente en formato digital a través de www.antena2.com.

Desde la dirección de RCN, se explicó que estos cambios responden a la evolución de los hábitos de consumo de las audiencias, buscando fortalecer la oferta radial a través de formatos más segmentados y cercanos a las comunidades.