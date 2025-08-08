¿Qué se sabe del posible encuentro entre Trump y Putin?

Donald Trump y Vladimir Putin podrían mantener un encuentro cara a cara en los próximos días, el primero en seis años, para intentar poner fin a la guerra en Ucrania.

Esto es lo que se sabe sobre la posible reunión entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo ruso:

- Un "acuerdo de principio" -

El último encuentro entre Trump y Putin tuvo lugar en junio de 2019 durante una cumbre del G20 en Japón, durante el primer mandato del mandatario republicano.

Trump dijo el jueves que está dispuesto a reunirse con Putin, mientras que el Kremlin anunció que se llegó a un "acuerdo de principio" para una reunión "en los próximos días".

El mandatario estadounidense retomó contacto en febrero con su par ruso tras su regreso a la Casa Blanca, con el objetivo de detener rápidamente la guerra desencadenada en 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

Pero con las negociaciones entre Moscú y Kiev bloqueadas, Trump lanzó a Putin un ultimátum, que expira este viernes, para que ponga fin al conflicto, bajo pena de nuevas sanciones estadounidenses.

Esta semana se multiplicaron los intercambios diplomáticos y el miércoles Putin recibió en el Kremlin al emisario de Trump, Steve Witkoff.

- ¿Dónde tendrá lugar el encuentro? -

Putin dijo el jueves que Emiratos Arabes Unidos podría acoger la cita.

Un funcionario estadounidense señaló el mismo día, bajo condición de anonimato, que aún no se había decidido dónde tendría lugar la reunión, pero añadió que ésta podría tener lugar la próxima semana.

Cuando periodistas le preguntaron al respecto en el Despacho Oval, Trump no dio ninguna pista.

Y sobre si mantiene o no su ultimátum a Moscú, el presidente estadounidense dijo: "Eso dependerá de Putin, vamos a ver qué dice".

"Muy decepcionado", agregó, pareciendo referirse a Putin. En julio ya dijo en varias ocasiones que estaba "muy decepcionado" de su homólogo ruso.

- ¿Estará presente Zelenski?

Para el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, es una "prioridad" que él pueda reunirse con Putin y es "legítimo que Ucrania participe en las negociaciones" en un formato tripartito.

Pero el presidente ruso rechaza verse con Zelenski. Para Putin un encuentro con su par ucraniano solo tendría sentido en la fase final de las negociaciones de paz.

En cuanto a Trump, su respuesta fue tajante. A la pregunta de si creía que Putin debía reunirse primero con Zelenski antes de reunirse con él, el presidente estadounidense respondió "no".

Los dos dirigentes "quieren reunirse conmigo y haré todo lo que esté en mi poder para detener la matanza", añadió.

Zelenski habló el jueves por teléfono con Trump, en una conversación en la que participaron también varios dirigentes europeos.

El presidente ucraniano pidió que se incluya a los europeos en las negociaciones de paz.

- Posiciones irreconciliables -

Entre Rusia y Ucrania, las posiciones siguen siendo diametralmente opuestas. La última ronda de negociaciones directas celebrada en Estambul en julio solo dio lugar a un nuevo intercambio de prisioneros y de restos de soldados muertos.

Mientras tanto, Rusia sigue llevando a cabo mortíferos ataques contra Ucrania y cada día avanza en el frente.

Moscú exige que Ucrania le ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie a las entregas de armas occidentales y a su ambición de unirse a la OTAN.

Pero para Kiev estas exigencias son inaceptables. Ucrania quiere que Rusia retire sus tropas de su territorio y exige garantías de seguridad occidentales, incluyendo que se le sigan suministrando armas y se despliegue un contingente europeo, a lo que se opone Rusia.

Ucrania también pide, junto con sus aliados europeos, un alto el fuego de 30 días, al que se niegan los rusos.