Qué pasó con el dinero de Ueno Bank en Paraguay y cuánto falta recuperar

El Banco Central de Paraguay (BCP) devolvió parcialmente ahorros a más de 1,7 millones de clientes de Ueno Bank, cuyo colapso precipitó la caída del presidente Santiago Peña, pero la mayor parte del dinero depositado sigue sin aparecer.

Entre los fondos sin fecha de devolución, figuran cientos de millones de dólares dinero público.

Según las autoridades, el banco digital intervenido tenía alrededor de 2.800 millones de dólares en depósitos, de los cuales solo unos 335 millones fueron restituidos hasta el lunes.

Estos son los principales datos conocidos sobre el destino del dinero, los reembolsos y los fondos todavía pendientes de recuperación.

- ¿Cuánto dinero había en Ueno? -

Ueno Bank, constituido como banco en 2023, acumulaba depósitos por aproximadamente 2.800 millones de dólares, según cifras difundidas el martes por el responsable del Fondo de Garantía de Depósitos del BCP, José Maciel, a la prensa local.

El 71% de esos depósitos eran del sector privado. El porcentaje restante pertenecía al sector público, principalmente al Instituto de Previsión Social (IPS), según datos de junio de la propia entidad.

El Banco Central intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por problemas de solvencia, congelando los depósitos de millones de cuentas.

- ¿Cuánto se devolvió? -

El Fondo de Garantía de Depósitos protege hasta unos 37.000 dólares por depositante y entidad bancaria.

Una ley de emergencia aprobada el miércoles tras el colapso autorizó pagar anticipos de hasta 19.000 dólares en el plazo de una semana y el resto de los fondos en la semana siguiente.

Hasta el lunes, el BCP había desembolsado unos 335 millones de dólares a poco más de 1,7 millones de depositantes.

Según el BCP, las devoluciones alcanzan al 93,1% de los beneficiarios del fondo de garantías, pero no significa que esas personas hayan recuperado todos sus ahorros.

El martes, el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, quien era vicepresidente de Peña, dijo que el porcentaje de cuentas restituidas ya alcanzaba el 95%.

Antes de su caída, Ueno aseguraba tener más de tres millones de clientes, después de una expansión acelerada que lo convirtió en uno de los principales bancos de Paraguay.

Sin embargo, el universo de depositantes con saldos a reintegrar por parte del fondo de garantías es considerablemente menor: 1.867.000, según informó el area de prensa de la entidad monetaria a la AFP.

- ¿Cuánto falta devolver? -

Según Maciel, el fondo de garantías prevé "cubrir aproximadamente 4,6 billones" de guaraníes (unos 740 millones de dólares), por lo cual "la cobertura sería del 27%" de los depósitos totales que había en Ueno.

"El resto va a tener que esperar este proceso de resolución del banco", señaló el funcionario el martes en una entrevista radial en referencia a la liquidación de la entidad.

Entre los afectados por la crisis figuran empresas, organismos como la Conmebol, bomberos voluntarios y organismos públicos como el IPS o la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Entre quienes deberán esperar la liquidación para cobrar, figuran quienes tenían dinero invertido en fondos mutuos, que exigieron este martes "una respuesta oficial e inmediata sobre la situación actual", en un comunicado de inversores al que accedió la AFP.

Por su parte, el director de inversiones del IPS, Hugo Díaz, informó al medio ABC que la institución, a cargo de jubilaciones y planes de salud de más 1,5 millones de personas, tenía unos 516 millones de dólares comprometidos en Ueno.

"Aportantes y jubilados del sector público: la recuperación de los recursos previsionales tendrá prioridad", señaló Alliana en X el martes.

- ¿Dónde está el dinero -

La fiscalía general de Paraguay informó que trabaja para "ubicar y asegurar bienes en el exterior, con el fin de repatriarlos e indemnizar a las víctimas".

"Para ello se mantiene contacto con autoridades de Luxemburgo y Argentina, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ofreció su colaboración", señaló el lunes el fiscal Manuel Doldán.

La fiscalía allanó el lunes una sede de Ueno Bank e incautó documentos sobre inversiones de Peña, en base a los cuales solicitó la cooperación para el congelamiento de criptoactivos en Luxemburgo.

La fiscalía allanó además dos residencias de Peña en las que incautó documentación y dispositivos electrónicos, y logró abrir este martes una bóveda, que estaba vacía.

"No tenía nada en el interior, es una habitación vacía", dijo al término del operativo la fiscal Silvia González, que informó que el propio Peña les señaló dónde estaba la llave para abrirla.

La fiscalía también incautó el lunes documentación en la vivienda de Carlos Carvallo, quien fuera presidente del BCP y previamente directivo de Ueno.

Ambos se encuentran en prisión preventiva.

Peña, destituido el viernes mediante un acelerado juicio político, está acusado de utilizar su influencia para favorecer a Ueno Bank, del que fue accionista indirecto hasta 2025.