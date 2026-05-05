Presidente saliente de Costa Rica fue designado superministro por su sucesora

El saliente mandatario de Costa Rica, el derechista Rodrigo Chaves, formará parte del gabinete de su sucesora Laura Fernández en un puesto con amplios poderes que además le garantizará inmunidad frente a eventuales procesos legales.

Chaves, quien entregará el mando a Fernández el próximo viernes, fue designado este martes ministro de la presidencia. Se encargará de las relaciones con los demás poderes del Estado, con los cuales el actual gobernante mantiene un duro enfrentamiento.

Además tendrá a su cargo la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), señalada en el pasado por opositores de supuesto espionaje político, lo que ha sido rechazado por el gobierno.

Al mismo tiempo será ministro de Hacienda y coordinador del gabinete económico.

Fernández, de 39 años, ya había adelantado que le ofrecería el puesto a su mentor, de quien también fue ministra, lo que según críticos del gobierno afianza la posibilidad de que el presidente se convierta en una especie de poder en la sombra.

"Estoy segurísima que, tal y como lo hemos hecho desde el primer día de su gobierno, vamos a seguir trabajando en equipo muy bien", garantizó la presidenta durante una ceremonia en la que presentó a su gabinete. Chaves, de 64 años, no hizo comentarios.

Chaves tendrá el reto de coordinar con el Congreso la ambiciosa agenda de Fernández para reformar el Estado. Según opositores, apunta a una concentración de poder similar a la del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

Para ello, el gobierno contará con mayoría absoluta, lo que sin embargo no es suficiente para modificar la Constitución.

Fernández y Chaves culpan a los poderes públicos de la creciente violencia del narcotráfico, que despojó a Costa Rica de su reputación como uno de los países más seguros y estables del continente. Sus ataques han sido particularmente duros contra la rama judicial.

Gracias a sus nuevas responsabilidades, el saliente mandatario, acusado de llevar al país al autoritarismo, mantendrá su fuero, lo que evitará que la justicia ordinaria lo investigue.

Chaves evitó dos veces en el Congreso ser sometido a procesos para levantar su inmunidad por supuestamente favorecer la campaña de Fernández y por un caso de presunta corrupción.

La mandataria también designó este martes como canciller a Manuel Tovar, abogado especialista en derechos internacionales y comercio exterior, y a Gerald Campos y Gabriel Aguilar como ministros de Seguridad y de Justicia, respectivamente.

Campos "tiene la experiencia para dar una guerra sin cuartel, de mano dura, contra el crimen organizado". Aguilar tendrá la misión de concluir una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de Bukele, dijo Fernández.