Polonia celebra una conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania sin Zelenski

Polonia celebra este jueves una conferencia internacional sobre la reconstrucción de Ucrania sin la presencia del presidente Volodimir Zelenski, que boicoteó el evento por una disputa diplomática con el gobierno polaco.

Kiev necesita cientos de miles de millones de dólares para reparar los daños causados por la invasión rusa, y trata de movilizar el apoyo internacional para invertir una vez termine el conflicto.

Sin embargo, la reunión se celebra sin avances visibles hacia un alto el fuego y en medio de la disputa entre Ucrania y Polonia, provocada por el homenaje de Kiev a un grupo insurgente vinculado a masacres de polacos durante la Segunda Guerra Mundial.

Líderes de Polonia, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Rumanía y Suecia, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, acudieron a la ciudad portuaria de Gdansk para instar a empresas y países a invertir.

La delegación ucraniana, liderada en años anteriores por Zelenski, estará encabezada este año por la primera ministra, Yulia Sviridenko.

Un informe conjunto de Ucrania, el Banco Mundial, la ONU y la Unión Europea publicado en febrero estima que la reconstrucción de Ucrania tras la guerra costaría unos 588.000 millones de dólares.

Como no hay avances en las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para detener los combates, convencer a los inversores es todo un desafío.

Sin embargo, la primera ministra asegura que su país planea "firmar varios acuerdos importantes con socios internacionales, en particular para fortalecer nuestro sector energético".

La economía de Ucrania ha quedado devastada por la guerra, y Kiev depende de la financiación externa para mantenerse a flote ante los crecientes costes de la defensa contra la invasión rusa.