Pentágono firma acuerdo con grandes tecnológicas para la IA sin Anthropic

El Pentágono anunció el viernes acuerdos con siete empresas líderes en inteligencia artificial para implementar su tecnología en sistemas militares clasificados, un contrato que no incluye a Anthropic, compañía que tuvo enfrentamientos con el Departamento de Defensa.

Según un comunicado del gobierno estadounidense, SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft y Amazon Web Services se integrarán en los sistemas clasificados más sensibles del Departamento de Defensa, utilizados para la planificación de misiones, la orientación de armas y otros fines.

El anuncio no incluye a Anthropic, empresa que se encuentra inmersa en una disputa con el Pentágono debido a su exigencia de establecer salvaguardas respecto a la forma en que el ejército utiliza sus herramientas de IA.

A principios de este año, el Pentágono calificó a la startup de IA como un riesgo para la cadena de suministro, prohibiendo su uso por parte del ejército y sus contratistas.

El modelo de IA de Anthropic, Claude, era el único autorizado para su uso en operaciones clasificadas por el ejército, que aún lo sigue utilizando.

La semana pasada, el presidente Donald Trump declaró que su gobierno podría entenderse con Anthropic "a la perfección", después de que el director ejecutivo de la empresa, Dario Amodei, visitara la Casa Blanca para mantener conversaciones que un portavoz calificó de "productivas y constructivas".

"Hemos aprendido (...) que resulta irresponsable depender de un único socio", declaró a la CNBC Emil Michael, director de tecnología de hecho el Pentágono.

- Fuerza de combate a base de IA -

El anuncio de este viernes presentó los acuerdos con los rivales de Anthropic como un elemento central de la iniciativa del Ejecutivo para construir lo que denominó una "fuerza de combate con prioridad en la IA".

Esas integraciones "agilizarían la síntesis de datos, mejorarían la comprensión situacional y potenciarían la toma de decisiones de los combatientes", afirmó el comunicado.

El Pentágono señaló que su plataforma GenAI.mil —descrita como su sistema oficial de IA— ya había sido utilizada por más de 1,3 millones de miembros del departamento, generando decenas de millones de solicitudes ("prompts") y desplegando cientos de miles de agentes en un plazo de cinco meses.

Michael sostuvo que los acuerdos incluyen una combinación de modelos de código cerrado y abierto. Una fuente familiarizada con el asunto comentó a la AFP que estos últimos serían suministrados por Nvidia y la empresa de inteligencia artificial Reflection.

Los modelos de código abierto —que pueden ejecutarse sin pagar tarifas de licencia continuas ni requerir acceso por parte del proveedor— ofrecen al Pentágono una mayor flexibilidad operativa y reducen la dependencia de un único proveedor comercial.

- Protestas -

El lunes, más de 600 empleados de Google exigieron a la empresa que rechazara el acuerdo con el Pentágono.

En 2018, un movimiento interno de empleados logró presionar a Google para que abandonara el proyecto Maven, un programa del Pentágono destinado a integrar la inteligencia artificial en las operaciones con drones.

En los últimos años, la compañía ha emprendido un cambio estratégico, reconstruyendo gradualmente su división de negocios militares y compitiendo con sus rivales por la adjudicación de contratos de defensa.

Actualmente, el Proyecto Maven está dirigido por la empresa de IA Palantir y ha evolucionado hasta convertirse en un sistema de gestión del campo de batalla y de selección de objetivos asistido por inteligencia artificial, el cual ha acelerado drásticamente la "cadena de eliminación", un proceso que abarca desde la detección de un blanco hasta su destrucción.

Un portavoz de AWS declaró que la empresa está comprometida a apoyar a las fuerzas armadas y espera poder ayudar al Departamento de Defensa a modernizarse mediante la IA. Las otras empresas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.