Otros cuatro inmigrantes detenidos por apedrear a soldados españoles en Ceuta

Cuatro inmigrantes marroquíes fueron detenidos este sábado por lanzar piedras contra una patrulla de soldados españoles en el enclave de Ceuta, donde hace un mes irrumpieron decenas de miles de inmigrantes desde Marruecos.

Es el segundo hecho de este tipo ocurrido en el pequeño territorio español en el norte de África, luego de que el jueves fueran arrestados doce inmigrantes marroquíes por apedrear un vehículo militar en el que viajaban cuatro soldados, hiriendo a uno de ellos.

Once de los doce detenidos en ese momento fueron expulsados a Marruecos, según reseñó la prensa local.

El nuevo suceso ocurrió la madrugada de este sábado cuando un grupo de soldados que patrullaba a pie por el paseo marítimo fue atacado con piedras, según indicó a la AFP un portavoz de la Policía Nacional.

Los militares persiguieron a los agresores, y uno de los soldados cayó y resultó herido, agregó la fuente.

Estos incidentes han ocurrido en momentos de tensión en Ceuta, donde este semana se registraron enfrentamientos entre manifestantes que reclamaban la expulsión de los inmigrantes y la policía.

Decenas de miles de inmigrantes entraron en Ceuta desde Marruecos el 30 y 31 de julio, y aunque la mayoría de ellos regresó, una parte -5.000 según el Gobierno central, 10.000 según las autoridades ceutíes- permanece en el enclave de 18,5 km2 y 80.000 habitantes, vagando por las calles y durmiendo en campamentos improvisados o en playas.

El Gobierno de Pedro Sánchez busca agilizar la devolución de los inmigrantes, pero según las leyes debe identificar a cada uno para determinar si tiene derecho a asilo o puede ser retornado, un proceso que toma tiempo.

El responsable de migración de la Unión Europea, Magnus Brunner, confirmó este sábado en X que España solicitó "apoyo adicional" de la agencia europea de control de fronteras Frontex, Europol y la oficina europea para el asilo para acelerar la tramitación de los expedientes.

"Tomaremos una decisión con rapidez", indicó Brunner, quien agregó que "la prioridad sigue siendo garantizar el rápido retorno de todos aquellos que permanecen ilegalmente en Ceuta".