Ordenan reincorporar a una columnista despedida del diario The Washington Post

El diario The Washington Post recibió la orden este lunes de reincorporar a la columnista Karen Attiah, quien fue despedida por unas publicaciones que hizo en redes sociales tras el asesinato del activista de derecha estadounidense Charlie Kirk.

Kirk fue asesinado a tiros en septiembre de 2025 en una universidad de Utah, lo que desató una ola de duelo entre los conservadores y amenazas contra la "izquierda radical" por parte del presidente Donald Trump.

En ese momento, Attiah manifestó en redes sociales que no mostraría tristeza por la muerte de Kirk y compartió antiguos comentarios racistas del activista sobre las mujeres negras.

Posteriormente fue despedida. El Washington Post la acusó de "falta grave" y de violar sus políticas sobre redes sociales, indicó el propio periódico.

Una árbitra ordenó al diario el lunes reintegrarla y compensarla con el pago retroactivo de su salario.

La determinación señala que el Post "no tenía una causa buena y suficiente" para su despido.

Attiah escribió en X que estaba "feliz" con la decisión y agregó que la habían obligado a irse por "decir la verdad".

El diario indicó que respetaba el proceso de arbitraje, pero declinó hacer más comentarios.

Attiah llevaba 11 años trabajando en el Washington Post. Tras su despido, afirmó que era la "última columnista de opinión negra a tiempo completo" en el periódico.

Desde 2013, cuando el multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos, compró The Washington Post, la sección de opinión ha cambiado de tono para centrarse más en las "libertades personales y los mercados libres", según directrices internas.