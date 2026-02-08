Orbán dice que fue invitado a Washington para la reunión inaugural de la "Junta de Paz" de Trump

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, anunció el sábado que viajará a Washington "dentro de dos semanas" para asistir a la reunión inaugural de la "Junta de Paz" del presidente estadounidense Donald Trump.

"Anoche recibí una invitación. Dentro de dos semanas nos volveremos a ver (con el presidente estadounidense) en Washington, porque la 'Junta de Paz' celebrará su reunión inaugural", declaró durante un acto de campaña en Szombathely, en el oeste de Hungría, de cara a las elecciones legislativas de abril.

Según el plan del presidente estadounidense para poner fin a la guerra de Gaza, un Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) debe administrar provisionalmente el territorio palestino bajo la dirección de la "Junta de Paz", presidida por el propio Trump.

Pero el proyecto de estatuto de esta "Junta de Paz" no menciona explícitamente el territorio palestino y le asigna un objetivo más amplio: contribuir a la resolución de conflictos armados en el mundo.

Su preámbulo critica implícitamente a las Naciones Unidas al afirmar que la "Junta de Paz deberá tener el valor de apartarse de los enfoques y las instituciones que, con demasiada frecuencia, fracasaron".

Muchos dirigentes recibieron una invitación para unirse a esta nueva entidad. Los países candidatos a una plaza permanente deberán pagar una cuota de entrada de 1.000 millones de dólares.