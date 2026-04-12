Optimismo demócrata para recuperar el control del Congreso de EEUU

Los opositores de Estados Unidos se muestran cada vez más optimistas sobre una "ola azul" en las elecciones de mitad de mandato que les permita arrebatar el control del Congreso a los republicanos de Donald Trump.

Varias elecciones locales y estatales parecen mostrar que la reacción contra el presidente estadounidense está extendiéndose más allá de los bastiones habituales del partido.

Un distrito firmemente conservador en Georgia, la alcaldía en Wisconsin y elecciones legislativas estatales en todo el sur, los candidatos del partido azul han ido sumando victorias a menudo por márgenes de dos dígitos.

Analistas advierten que las elecciones especiales y las contiendas en años no electorales son predictores imperfectos. Aun así, la amplitud y la consistencia de los cambios han reavivado los recuerdos de las elecciones de ola de 2006 y 2018.

"Ciertamente parece que una ola azul no solo es posible, sino probable. Los demócratas siguen rindiendo por encima de lo esperado y ampliando sus márgenes", aseguró el analista político Andrew Koneschusky, exasesor demócrata en el Senado.

"Si ese rendimiento superior se mantiene, podría significar que los demócratas ganen 40 o más escaños en la Cámara en noviembre".

La señal más clara de avances demócratas se produjo esta semana en Georgia, donde la contienda para cubrir la vacante en la Cámara que dejó Marjorie Taylor Greene, exaliada de Trump, redujo la ventaja republicana a 12 puntos en un distrito que el presidente ganó por 37.

En Wisconsin, la jueza Chris Taylor, respaldada por los demócratas, aplastó a su rival conservador por 20 puntos en una elección para el Tribunal Supremo estatal.

Los demócratas también conquistaron la alcaldía de Waukesha, durante mucho tiempo un bastión republicano.

- "Pocos escaños competitivos" -

En la Cámara de Representantes del país, los republicanos cuentan con una exigua mayoría de cuatro escaños. Puede que baste una modesta victoria el 3 de noviembre para que los demócratas se hagan con el control de la Cámara Baja.

En 2006, en plena invasión de Irak ordenada por el republicano George W. Bush, los demócratas se hicieron con 31 escaños de los 435 de la Cámara y recuperaron su control.

Los demócratas basan su optimismo en que Trump lastra a sus candidatos republicanos con un conflicto igualmente impopular en Oriente Medio. Una guerra que tiene un alto coste político por el aumento de los precios de la gasolina, la inestabilidad económica y la participación militar en un asunto en territorios lejanos que los votantes nunca quisieron.

"Habrá una ola azul, pero no lo suficientemente fuerte", dijo el analista político Donald Nieman, quien pronosticó que los demócratas controlarán la Cámara tras los comicios de noviembre con una mayoría de 10 escaños.

"Eso se debe a que la política estadounidense sigue polarizada, la mayoría de los votantes ya ha elegido bando, y hay muy pocos escaños en competencia; de hecho, solo unos 60", agregó Nieman.

El Senado sigue siendo un objetivo más difícil, pero ha dejado de parecer una quimera para los demócratas.

Necesitan cuatro escaños para recuperar la Cámara Alta. Los dirigentes del partido azul han puesto sus esperanzas en los estados de Carolina del Norte, Maine, Ohio y Alaska.

- "Visión" -

Para Trump, perder el control del Congreso tendría graves consecuencias.

Un Congreso demócrata podría pisar el freno a buena parte de su agenda interna y complicar los esfuerzos para financiar o sostener conflictos en el extranjero, incluso mediante votaciones sobre poderes de guerra o rechazo a grandes paquetes de gasto.

Aun así, en Washington no se da por garantizada una ola demócrata.

Las elecciones locales pueden ser predictores imperfectos, los republicanos siguen disfrutando de ventajas en recaudación de fondos y varias voces expertas advierten de que el sentimiento anti‑Trump no equivale necesariamente a una adhesión a los demócratas.

La estratega del partido demócrata Caroline Welles dijo que hay razones para creer en un cambio de rumbo en el Congreso.

"Sin embargo, es importante señalar que falta más de medio año para las legislativas y el panorama podría cambiar por completo para entonces".

Para Aaron Cutler, exempleado de la Cámara de Representantes y lobista del Congreso en el bufete Hogan Lovells, los republicanos podrían desafiar las tendencias históricas y ganar las elecciones de mitad de mandato.

"No creo que exista un mensaje demócrata unificado en este momento más allá del 'ellos no', y es importante vender una visión al pueblo estadounidense", dijo.