Oposición y oficialismo salen a la calle en Venezuela antes del inicio del diálogo político

Militantes del chavismo y de la oposición se manifestaron por separado el martes en Caracas, antes de que ambas partes inicien esta semana conversaciones respaldadas por Washington para un eventual llamado a elecciones en Venezuela.

Siete meses después de la caída del presidente Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos, el gobierno interino de Delcy Rodríguez iniciará el 1 de agosto diálogos con miembros de la oposición sin la participación de la líder opositora y Nobel de la Paz venezolana, María Corina Machado.

Mientras opositores piden "¡Elecciones ya!", partidarios del chavismo expresan "indignación" por negociaciones tuteladas por Estados Unidos que apuntan a una transición política.

"Si queremos una transición, tenemos que ir a una elección", afirmó Henry Alviárez, vocero de Vente Venezuela, partido de Machado, ante unas 300 personas congregadas frente a un centro comercial en una zona de clase media de Caracas.

"Cuando fijen la fecha de elección allí comienza la transición", ratificó.

La oposición reivindica la victoria de Edmundo González, candidato presidencial apadrinado por Machado, y denuncia que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no presentó las pruebas del triunfo otorgado a Maduro, encarcelado a la espera de juicio en Nueva York.

"El 28 de julio nos dimos un mandato y lo vamos a cumplir. Levántate Venezuela. La transición viene y es con la gente, por la gente y con nuestras propias manos", dijo Machado en un video grabado.

Machado, que permanece en el exilio desde diciembre, anunció que no participara en el proceso de diálogo, pero afirmó que tampoco lo obstaculizará.

Con camisas del partido y pancartas alusivas a Machado, sus partidarios clamaron por su regreso y pidieron unas elecciones presidenciales con garantías democráticas.

"(Quiero) primeramente el regreso de nuestra líder, María Corina Machado, porque ella es venezolana y ella tiene que estar aquí en su país", dijo a la AFP Yosy Peña, una maestra de 50 años.

- "Ya no creemos en diálogos" -

En el Centro y en el populoso barrio 23 de Enero de Caracas se concentraron partidarios del chavismo convocados para conmemorar el natalicio del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), mentor de Maduro.

Militantes del oficialismo expresaron su preocupación al considerar que Rodríguez llega a esta negociación bajo la fuerte presión que Estados Unidos ejerce desde la captura de Maduro, procesado por narcotráfico por la justicia de ese país.

Rodríguez "anda con una pistola aquí en la sien, eso no se debe de ignorar (...) Estamos maniatados", dijo a la AFP Carmen Montes, una jubilada de 70 años.

Sin embargo, Noel Urbina, un empleado público de 45 años, expresó que muchos chavistas sienten "una indignación muy fuerte" porque, tras "la invasión" estadounidense, el gobierno recibió a "los verdugos", en alusión a la ayuda desplegada por la administración del presidente Donald Trump para responder a los terremotos que sacudieron al país el 24 de junio.

Lamentó que el gobierno de Rodríguez haya recibido con "con bombos y platillos, con abrazos", a Estados Unidos.

Son "quienes asesinaron venezolanos, a quienes nos invadieron", agregó este hombre que se definió como un "chavista radical", al recordar los bombardeos que dejaron un centenar de muertos el 3 de enero durante la captura de Maduro.

"¿Cómo vamos a negociar con una gente en el exterior (...) que promovieron invasiones?", indicó Urbina sobre el diálogo con la oposición.

En caso de llegar a una elección, el chavismo radical no tiene candidato, advirtió, y se aventuró a afirmar que no apoyan a Rodríguez.

Manifestantes de la oposición mostraron en tanto su escepticismo sobre las conversaciones que encabezarán el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, así como la jefa del grupo de exparlamentarios opositores, Dinorah Figuera.

"Ya no creemos en diálogos, creemos en acciones", apuntó José Fuenmayor. "Este régimen lo que ha demostrado es que siempre quieren ganar tiempo", subrayó este abogado de 64 años.

"Pienso que hemos sido engañados, inclusive por los Estados Unidos", opinó. "Primera vez que yo veo que los Estados Unidos apoyan un régimen dictatorial".