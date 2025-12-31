Ocho muertos en ataques de EEUU contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas

El ejército estadounidense anunció el miércoles que ocho personas murieron en múltiples nuevos ataques contra presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico, lo que elevó el número de fallecidos a al menos 115 en una ofensiva que, según Washington, combate el trasiego de narcóticos.

El Comando Sur de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses que operan en Centroamérica y Sudamérica, anunció dos tandas de ataques llevados a cabo el martes y el miércoles.

El martes, "tres embarcaciones de narcotráfico que viajaban en convoy" fueron atacadas en "aguas internacionales", señaló en un comunicado publicado en X.

"Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación fueron abatidos en el primer enfrentamiento. Los narcoterroristas restantes abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y alejándose antes de que enfrentamientos posteriores hundieran sus respectivas embarcaciones", indicó.

Junto al comunicado oficial, publicado en la red X, un video mostraba tres botes que navegaban juntos en el mar y luego una serie de explosiones los impactaban. El comando no aportó pruebas de que se tratara de narcotraficantes.

La ubicación exacta de los ataques no se aclaró de inmediato. Ataques previos se han producido en el Caribe o en el Pacífico oriental.

El ejército dijo que había notificado a la Guardia Costera para "activar el sistema de Búsqueda y Rescate", sin ofrecer más detalles sobre el destino de quienes iban a bordo de los otros botes.

Horas más tarde, el Comando Sur emitió un segundo comunicado sobre ataques contra otras dos embarcaciones llevados a cabo el miércoles, en los que murieron cinco personas. Nuevamente, no estaba claro dónde ocurrieron los ataques.

- "Ejecuciones extrajudiciales" -

Desde septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo más de 30 ataques de este tipo contra lo que asevera son botes usados para contrabandear drogas a Estados Unidos, sin aportar ninguna evidencia concreta de que las embarcaciones atacadas estén involucradas en el tráfico.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos dicen que los ataques probablemente equivalen a "ejecuciones extrajudiciales", pues aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó en particular a las autoridades estadounidenses a investigar la legalidad de estos ataques, al señalar "sólidos indicios" de "ejecuciones extrajudiciales".

En los últimos meses, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha emprendido una campaña de presión contra el mandatario izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, al que acusa de dirigir un cartel de drogas.

Maduro lo niega y acusa a Washington de buscar un cambio de régimen para apropiarse de las enormes reservas de petróleo del país sudamericano.