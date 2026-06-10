Occidente impone más sanciones a entidades y colonos israelíes en Cisjordania

Varios países occidentales, entre ellos el Reino Unido y Francia, anunciaron el martes nuevas sanciones contra entidades e individuos israelíes implicados en la violencia y la expansión ilegal de los asentamientos en Cisjordania ocupada, medidas calificadas de "vergonzosas" por Israel."Actuamos de forma concertada para imponer sanciones y otras medidas a fin de que los colonos extremistas rindan cuentas por la terrible violencia que cometen contra civiles palestinos", señalan en un comunicado conjunto Australia, Canadá, Francia, Noruega y el Reino Unido."Desde hace demasiado tiempo, los colonos actúan casi con total impunidad, mientras la expansión de los asentamientos y la creación de puestos de avanzada sigue adelante con el apoyo y la ayuda del gobierno israelí", añaden.Estos países piden al gobierno israelí que actúe "rápidamente" para garantizar que "los autores de la violencia en Cisjordania rindan realmente cuentas" y no descartan "nuevas medidas".Israel denunció de inmediato unas "medidas vergonzosas", tomadas en un "intento de imponer una postura política sobre el derecho de los judíos a instalarse en la tierra de Israel y sobre el conflicto israelí-palestino", reaccionó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein.Israel ocupa Cisjordania desde 1967.La violencia vinculada al conflicto israelí-palestino se ha disparado en este territorio al margen de la guerra de Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.Desde entonces, al menos 1.080 palestinos, entre ellos numerosos combatientes, pero también muchos civiles, han muerto en Cisjordania a manos de soldados o colonos israelíes, según un recuento de la AFP a partir de datos de la Autoridad Palestina.Al mismo tiempo, según datos oficiales israelíes, al menos 46 israelíes, civiles y soldados, han muerto allí en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes.Pese a las protestas de numerosos países, el gobierno israelí no ha adoptado ninguna medida concreta para detener la violencia.Las últimas medidas varían de un país a otro.Londres anunció sanciones contra "seis entidades y una persona implicadas en la financiación, facilitación y perpetración de actos de violencia de colonos en la Cisjordania ocupada".Las sanciones canadienses se dirigen contra "dos personas y cinco entidades", mientras que Francia, además de sancionar a "cuatro responsables de organizaciones de colonos y 21 colonos violentos", prohibió la entrada en su territorio al ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich.A finales de mayo adoptó una medida similar contra el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, otra figura de la extrema derecha.burs-tll-sva-cl/dab/dsa/pb/erl