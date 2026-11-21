El nuevo borrador de decisión política de la COP31 de Turquía, que será abordado por cerca de 200 delegaciones este domingo, sigue sin mencionar explícitamente la salida de los combustibles fósiles, contrariamente a lo defendido por la Unión Europea (UE) y algunos países de América Latina y el Pacífico.

La UE y Arabia Saudita libraron un intenso pulso diplomático tras prolongarse la gran reunión anual del clima, que debía concluir el viernes, a causa de los desacuerdos.

La UE ha empujado para que, al igual que en la COP28 de Dubái en 2023, figure en esa decisión política una mención al abandono progresivo del petróleo, el gas y el carbón, principales causantes del cambio climático.

Al esfuerzo se unieron las naciones insulares del Pacífico, así como Panamá, Guatemala y España, que suscribieron un llamado en ese sentido el viernes.

Sin embargo, el último borrador con el que trabajarán las delegaciones a partir de las nueve de la mañana de este domingo en Antalya (06H00 GMT) sigue sin incluir dicha mención de forma explícita.

En lugar de ello, menciona una fórmula somera que, sin hablar de combustibles fósiles, remite al acuerdo alcanzado en Dubái en 2023.

El texto sí que mantiene la principal iniciativa promovida por Turquía, la de aumentar la cuota de electricidad en el consumo global de energía al 35% para el año 2035, frente al 23% actual.

La idea es reducir emisiones y promover las renovables, sin dejar fuera de la generación eléctrica los combustibles fósiles ni la energía nuclear. Unos sesenta países habían manifestado su apoyo a este plan, durante la Conferencia de las Partes celebrada en Turquía.

El nuevo proyecto de declaración política recoge además un planteamiento de los países petroleros del Golfo, la captura y almacenamiento de carbono presente en la atmósfera, una tecnología cara y poco desarrollada. Los ambientalistas y la UE lo criticaron duramente durante las negociaciones.

"La captura de carbono no es una solución climática. Es un salvavidas para la industria de los combustibles fósiles, y una detracción costosa de dinero público y privado en detrimento de energía renovable demostrada y abordable", comentó en una primera reacción la organización ecologista 350.org.

El documento difundido por Australia, que dirigió las negociaciones en virtud de una presidencia bicéfala con Turquía, deberá aunar el consenso de todas las delegaciones para ser adoptado.

- Vaguedad en torno a las finanzas -

En un año marcado por los incendios de Indonesia, los calores extremos en Europa y los efectos añadidos del fenómeno natural El Niño, el documento contiene un lenguaje enérgico sobre la necesidad de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, como estipula el Acuerdo de París.

El calentamiento actual es de 1,4 grados, y la ONU avisó en septiembre que el rebasamiento de dicho umbral ocurrirá muy probablemente en los próximos cinco años, lo que significa que los efectos del cambio climático serán más duros.

El texto reafirma la determinación de "limitar tanto la magnitud como la duración" de cualquier superación de ese umbral.

Y "reconoce la necesidad de reducciones profundas, rápidas y sostenidas de emisiones de gases de efecto invernadero, en consonancia" con contener el calentamiento a 1,5 grados respecto a la era preindustrial.

Por otro lado, el borrador no pone cifra a la promesa de triplicar la financiación destinada a la adaptación de los países en desarrollo a los efectos del cambio climático.

Dicha promesa fue formulada en la pasada COP30 de Brasil. En un primer borrador se puso una cifra que luego desapareció: 120.000 millones de dólares anuales a partir de 2035.