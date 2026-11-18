La agencia de emergencias de Nueva Zelanda canceló el miércoles una alerta de tsunami emitida poco antes por la detección de una actividad de origen desconocido en la costa este del país.

El fenómeno fue detectado por los mareógrafos situados en las ciudades de Napier y Gisborne, situadas en la isla norte de Nueva Zelanda.

"No sabemos todavía el origen de esta actividad, pero es posible que haya habido un deslizamiento de tierra submarino", afirmó el cuerpo de emergencias.

Después de avisar del riesgo de "fuertes corrientes y crecidas", la agencia canceló la alerta al considerar que la amenaza "había pasado".

Ni el centro de vigilancia sísmica neozelandés GeoNet ni el servicio geológico de Estados Unidos habían detectado ningún terremoto en la zona.

Nueva Zelanda es un país activo sísmicamente situado en el linde de las placas tectónicas australiana y del Pacífico.