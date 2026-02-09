Nicaragua restituye la visa de viaje para los cubanos

Nicaragua restituyó el requisito de visa para los ciudadanos de Cuba, uno de sus pocos aliados en Latinoamérica, informó este domingo el gobierno nicaragüense copresidido por los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La disposición que elimina el libre visado para los cubanos, que estaba vigente desde 2021 para fomentar el turismo y la "relación familiar humanitaria", ocurre en momentos que Washington presiona a Ortega y Murillo para liberar a presos políticos y tras recurrentes acusaciones a Managua de ser puente para que migrantes sin documentos lleguen a Estados Unidos.

También se da bajo la presión al gobierno de Cuba por el presidente estadounidense, Donald Trump, al cortarle el flujo de petróleo venezolano que sumió a la isla en una crisis energética.

En un comunicado divulgado este domingo, el Ministerio del Interior de Nicaragua incluyó a los ciudadanos "de la República de Cuba, portadores de pasaporte ordinario" dentro de los países que requieren visa para ingresar al país.

La cartera informó que las nuevas solicitudes de visa se harán por medio de correo electrónico "desde cualquier parte del mundo", sin explicar el motivo por el que pedirá ahora el permiso de viaje a los cubanos y solo mencionó que los trámites "no tendrán costo" para ellos.

Antes del anuncio oficial, medios nicaragüenses en el exilio habían informado de la decisión del gobierno nicaragüense.

El cambio migratorio debe ser notificado a las autoridades cubanas, aerolíneas y empresas de transporte terrestre y marítimo "para su aplicación inmediata", señaló el portal digital Despacho 505, editado en el exilio, que tuvo acceso a un documento del ministerio sobre la nueva orden.

En los últimos años, Washington ha señalado al gobierno izquierdista de los copresidentes Ortega y Murillo de convertir al país en un atajo para la llegada de vuelos con miles de migrantes para que sigan su viaje a Estados Unidos, entre ellos africanos y asiáticos.

En noviembre del año pasado, Estados Unidos sancionó a empresarios y funcionarios del gobierno de Nicaragua por "facilitar" la migración ilegal desde ese país al norte del continente.