Netanyahu se reunirá el lunes con Trump en Estados Unidos

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunirá con el presidente Donald Trump el lunes en Florida, declaró este sábado un alto funcionario israelí a la AFP.

Esta es la quinta visita de Netanyahu a Trump en Estados Unidos este año.

El gobierno de Trump y los otros países mediadores del conflicto entre Israel y Hamás buscan avanzar hacia la segunda fase del acuerdo que permitió un cese al fuego en Gaza.

Trump dijo a la prensa a mediados de diciembre que Netanyahu probablemente lo visitaría en Florida durante las fiestas de Navidad.

El acuerdo establece que, en la segunda fase, Israel tiene que retirarse de sus posiciones en Gaza y que debe conformarse un gobierno provisional para el territorio palestino, que reemplace al movimiento islamista Hamás. Además, está previsto el despliegue de un contingente internacional.

El acuerdo también contempla que Hamás entregue las armas, un tema que genera resistencia.

El medio estadounidense Axios informó el viernes que el encuentro entre Trump y Netanyahu es clave para avanzar hacia las siguientes etapas del acuerdo.

Axios afirmó, citando a funcionarios de la Casa Blanca, que el gobierno de Trump quiere anunciar lo antes posible el establecimiento de un gobierno tecnocrático para Gaza y la fuerza internacional de estabilización.

Además señaló que los altos cargos del gobierno de Trump están “cada vez más frustrados a medida que Netanyahu toma medidas que socavan el frágil alto el fuego y retrasan el proceso de paz”.