Netanyahu lanza la campaña de su partido a las legislativas, centrada en la seguridad

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio inicio este jueves a la campaña electoral de su partido Likud de cara a las elecciones legislativas de finales de octubre con un discurso centrado en los desafíos de seguridad.

Netanyahu es criticado en Israel por el fracaso de su gobierno para impedir el ataque del 7 de octubre de 2023 liderado por el grupo palestino Hamás, el más mortífero en la historia del país y que desencadenó la guerra en Gaza.

El jueves insistió en que él y su partido "son los únicos capaces de garantizar la seguridad de Israel".

A continuación enumeró las operaciones militares israelíes que se han llevado a cabo en Irán, Líbano, Siria y la Franja de Gaza desde 2023.

"La misión debe completarse, debemos derrocar al régimen iraní y destruir totalmente a Hezbolá y a Hamás", afirmó.

También acusó a sus rivales internos de querer hacer "concesiones territoriales". "Tomamos territorio, en lugar de cederlo", dijo al hablar de las tropas desplegadas en Líbano, Siria y Gaza.

Netanyahu, al frente del gobierno más derechista de la historia de Israel, tiene varios frentes de guerra abiertos (Gaza, Líbano, Siria e Irán) y ha intensificado la colonización en Cisjordania ocupada con más asentamientos, considerados ilegales por el derecho internacional—.

Encuestas de opinión indican que las elecciones del 27 de octubre probablemente sean reñidas.

El bloque de Netanyahu y sus aliados de la extrema derecha y los ultraortodoxos se enfrenta al de su principal rival, el centrista Gadi Eisenkot, apoyado por partidos de derecha e izquierda.