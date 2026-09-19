Mujeres en Sudáfrica dicen "basta" ante ola de asesinatos

Cientos de corredores se dieron cita este sábado cerca de Johannesburgo para rendir homenaje a una mujer asesinada mientras corría y reclamar medidas ante una ola de feminicidios que conmociona a Sudáfrica.

"No deberíamos tener que mirar por encima del hombro. Deberíamos estar protegidas en todo momento. Queremos recuperar nuestras calles", declaró a la AFP Hlompho Matji, una analista analista de datos de 47 años que vive en el mismo barrio de la víctima.

"Toda la semana pasada no corrí. Nos volvimos paranoicas, tenemos miedo", añadió en medio de la carrera.

El recorrido pasa por el lugar donde fue hallado el 12 de septiembre el cuerpo de Elizabeth Moselakgomo, de 38 años, muy conocida entre la comunidad de corredores del Kempton Park, en el este de Johannesburgo.

Esta madre de una niña de ocho años, que crió ella sola, es una de las nueve mujeres encontradas muertas en la región desde el 15 de julio.

Aunque el país registre un promedio de más de 60 homicidios diarios, estos crímenes causan especial conmoción y temor entre las mujeres por la posible presencia de un asesino en serie.

En los últimos días se organizaron vigilias y concentraciones en distintos puntos del país, desde Kempton Park hasta Ciudad del Cabo, bajo una misma consigna: "¡Basta!".

La policía no precisa si busca a un asesino en serie o a varios responsables. La investigación estableció que algunas de las víctimas no fueron asesinadas en los lugares donde aparecieron sus cuerpos.

La violencia contra las mujeres es un problema muy extendido en Sudáfrica. Según la ONU, una de cada tres sufre violencia física o sexual a lo largo de su vida.

"Nos están robando la libertad y la confianza en nosotras mismas", afirmó Busisiwe Pakati, ingeniera informática de 53 años y corredora habitual en Kempton Park.

Entre los asistentes también había hombres. "Elizabeth era una de las nuestras. La veía correr aquí", explicó Mkhuleko Tshabalala, asesor financiero de 50 años.

Junto a un camino, encajonado entre una carretera bordeada por una valla de hormigón y la parte trasera de un hotel, unas velas apagadas y un ramo de flores recuerdan el lugar donde fue encontrada la víctima.