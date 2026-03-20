Muere Umberto Bossi, fundador de la Liga Norte, a los 84 años

Umberto Bossi, el líder italiano de extrema derecha que fundó el partido antimigrantes Liga Norte y promovió la separación del norte de Italia del resto del país, murió el jueves a los 84 años.

Dirigentes de la derecha italiana homenajearon a Bossi, amigo de Silvio Berlusconi, que logró transformar su pequeño regionalista en un actor influyente en el gobierno, antes de verse afectado por problemas de salud y un escándalo de corrupción.

La primera ministra, la ultraderechista Giorgia Meloni, afirmó que "Bossi, con su pasión política, marcó una fase importante de la historia italiana y realizó una contribución fundamental" de la política.

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, señaló en X que había sido "una figura clave para propiciar el cambio en Italia".

Según informaron los medios, Bossi murió en Varese, en el norte de Italia, tras haber sido ingresado brevemente en cuidados intensivos.

Conocido por su retórica provocadora, Bossi fundó a finales de los años 1980 el partido secesionista Liga Norte y dedicó gran parte de su carrera política a atacar las prácticas corruptas de la "Roma Ladrona".

Llegó a ser uno de los parlamentarios con más años de servicio, con casi 30 años en una u otra de las dos cámaras del Parlamento.

En sus inicios, la Liga Norte de Bossi reclamaba la independencia de la zona norte de Italia, la más rica, se separara del sur, más pobre.

En 2004, Bossi sufrió un derrame cerebral que le obligó a apartarse de la política durante un tiempo.

Pero, pese a su fragilidad y dificultades para hablar, volvió a hacer campaña por el partido antes de las elecciones generales de 2008, en las que arremetió contra la "escoria romana".

También arremetió contra los inmigrantes, blanco histórico de la Liga Norte.

Bossi se vio obligado a dimitir como líder del partido en 2012 tras las acusaciones de corrupción, y en 2017 fue condenado a más de dos años de prisión por malversación.

El fallo fue anulado dos años después porque el Tribunal de Casación italiano determinó que el delito había prescrito.

Matteo Salvini asumió el liderazgo del partido en 2013 y le cambió el nombre, eliminando "Norte" y dejándolo simplemente en la Liga, en un intento de captar también votos del sur.

La Liga forma parte del gobierno de coalición de derecha de Meloni.