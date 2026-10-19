Muere otro mexicano bajo custodia migratoria de EEUU

México informó el domingo de la muerte de un ciudadano bajo custodia de la policía migratoria estadounidense ICE, un caso que elevó a 18 los mexicanos fallecidos en esas circunstancias desde el regreso de Donald Trump al poder en 2025.

La cancillería mexicana dijo que el migrante murió en un centro de procesamiento en la ciudad fronteriza de Laredo. No divulgó la identidad del fallecido pero afirmó que ya contactó a sus familiares.

"México expresa su profunda preocupación ante la recurrencia de fallecimientos de personas mexicanas bajo custodia o en el contexto de operativos migratorios en Estados Unidos", indicó la cancillería en un comunicado.

Es una "situación que exige una respuesta efectiva de las autoridades estadounidenses".

El gobierno pidió además "una investigación pronta, exhaustiva y transparente" sobre este caso para determinar "las responsabilidades correspondientes".

ICE inicialmente no se pronunció sobre el caso.

México presentó en julio demandas penales por la muerte de los 17 connacionales fallecidos bajo la custodia de agentes migratorios.

Adelantó que presentará igualmente una denuncia por esta nueva muerte.

Trump volvió a la Casa Blanca con la promesa de expulsar a millones de inmigrantes en situación irregular. Decenas de miles de personas han sido arrestadas desde entonces.

México por su parte recurre a la vía penal al tiempo que asegura que estas acciones no afectarán la relación con su principal socio comercial.