Muere el presidente elegido por la junta militar de Birmania

El presidente respaldado por los militares en Birmania, que había sido suspendido de sus funciones desde el año pasado debido al deterioro de su salud, falleció este jueves a los 74 años, anunció un comunicado de la junta militar.

El exgeneral Myint Swe fue nombrado presidente interino del país asiático en 2021, cuando los militares derrocaron al gobierno democrático de Aung San Suu Kyi en un golpe de Estado, lo que desencadenó una guerra civil.

Tras el golpe de estado asumió el poder supremo al jefe de las fuerzas armadas, Min Aung Hlaing, quien en julio pasado también asumió la función ceremonial de Myint Swe como "presidente interino", ya que este sufría de párkinson.

"El presidente U Myint Swe falleció a las 8H28 de la mañana de hoy", aseguró la junta en un comunicado, al añadir que murió en un hospital de la capital, Naipyidó.

Las exequias de Myint Swe se celebrarán como funeral de Estado, indicaron las autoridades.