Muere a los 84 años Jesse Jackson, defensor de los derechos civiles en EEUU

El veterano activista de los derechos civiles en Estados Unidos, el reverendo Jesse Jackson, murió el martes a los 84 años, afirmó su familia en un comunicado.

Compañero de Martin Luther King en los años 1960, este pastor bautista y talentoso orador hizo retroceder a lo largo de su vida las barreras que limitaban el espacio político abierto a los afroestadounidenses.

"Su inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores por los que vivió", declaró su familia.

Le sobreviven su esposa y sus seis hijos. "Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia sino para los oprimidos, los que no tienen voz y los ignorados de todo el mundo", dijeron en un comunicado.

La familia no precisó la causa de la muerte, pero Jackon anunció en 2017 que padecía la enfermedad de Parkinson.

Según la prensa, en noviembre había sido hospitalizado en observación por otra enfermedad neurodegenerativa.

Hasta que Barack Obama llegó a la Casa Blanca en 2009, Jesse Jackson había sido el afroestadounidense más destacado en postularse a la presidencia de Estados Unidos, con dos intentos fallidos de ser nombrado candidato por el Partido Demócrata en los años 1980.

Fundó dos organizaciones para promover la igualdad y la justicia social: PUSH (Gente Unida para Salvar la Humanidad), en 1971, y la Coalición Nacional Arcoíris, en los años 1980. Ambas se fusionaron en 1996.

También se distinguió con su labor de mediador y enviado especial en varios frentes.

Abogó por el fin del apartheid en Sudáfrica y, en los años 1990, fue nombrado emisario especial a África en la administración de Bill Clinton.

También participó en negociaciones para liberar a rehenes y prisioneros estadounidenses en Siria, Irak y Serbia.