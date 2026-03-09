Movilizaciones en España piden igualdad para las mujeres y el fin de la guerra

Miles de personas salieron a las calles de toda España a pedir igualdad y el fin de la violencia contra las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, el 8-M, en unos actos en que se protestó también contra la guerra en Oriente Medio.

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada, Bilbao y San Sebastián, entre otras ciudades, fueron escenario de estas movilizaciones.

En algunos lugares, como en la capital española, el feminismo se manifestó dividido y en dos marchas, como consecuencia de sus diferencias en dos grandes asuntos: el alcance de los derechos trans y la legalización o regularización de la prostitución.

Las dos manifestaciones de Madrid discurrieron cerca, ambas por el centro, y contaron con la asistencia de varias ministras.

Alexa Rubio, una manifestante mexicana de 30 años que reside en España, enumeró a la AFP en Madrid los problemas que urge resolver: "equidad salarial, el acoso y, en mi país, la violencia de género, porque nos están matando a las mujeres por ser mujeres".

A su lado, su compatriota Andrea Ricart lamentaba que mucha gente es "indiferente" a la violencia contra las mujeres "porque no le ha pasado nada" en su entorno. "Tienen que matar a alguien para que las personas se vuelvan sensibles a estos temas", denunció.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pidió a las feministas dar "un paso adelante" contra la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Está en nuestras manos detener la guerra, detener la barbarie y ganar derechos. Nos proclamamos en defensa de la paz, en defensa del pueblo iraní, en defensa de las mujeres iraníes", dijo Díaz a la prensa.

"Feministas antifascistas contra la guerra imperialista", "Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista" y "No a la guerra" fueron algunos eslóganes presentes en Madrid.

Si en las marchas de la capital se vio a numerosos hombres, en la ciudad gallega de Santiago de Compostela se pidió que solo asistieran mujeres.

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, publicó un mensaje en las redes sociales con una alusión velada al avance electoral de la extrema derecha.

"Lo decimos alto y claro. No vamos a permitir que el odio sustituya los derechos y no vamos a normalizar la desigualdad", dijo Sánchez.