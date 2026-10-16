Millones de personas podrían tener que abandonar sus hogares por el cambio climático en el sudeste asiático

El cambio climático amenaza los medios de subsistencia y obliga a las personas a abandonar sus hogares en el sudeste asiático, pero la tecnología y las medidas gubernamentales podrían ayudar a limitar los daños, declaró el viernes a la AFP la jefa de migración de la ONU.

El aumento del nivel del mar, las inundaciones y las sequías amenazan hogares y tierras de cultivo, afirmó Amy Pope, directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), durante una visita a Nueva Delhi.

En el peor de los escenarios, hasta 40,5 millones de personas en el sur de Asia podrían verse obligadas a desplazarse para 2050, según la OIM.

"Cuando no pueden producir alimentos ni alimentar a su ganado, aumenta la probabilidad de desplazamiento", afirmó Pope. "La primera medida de adaptación suele ser que las personas se muden".

Los riesgos son particularmente graves en el sudeste asiático, donde las grandes poblaciones y los recursos limitados dejan a muchas comunidades en situación de vulnerabilidad.

"El costo de un desastre humanitario asciende a miles de millones. El costo de invertir en algunas medidas de resiliencia puede ser mucho menor", afirmó.

Pope señaló que los mejores datos y la inteligencia artificial podrían ayudar a los gobiernos a identificar a las comunidades en riesgo antes de que ocurra un desastre.

"Gracias a los avances en los pronósticos basados en inteligencia artificial, ahora es posible anticipar mejor qué comunidades corren un alto riesgo de desplazamiento", afirmó.

Al combinar pronósticos meteorológicos con información sobre los medios de subsistencia locales, las autoridades pueden identificar qué comunidades necesitan más ayuda.

Las medidas podrían incluir la mejora de las prácticas agrícolas, la capacitación de las personas para que puedan desempeñar otros trabajos y, cuando sea necesario, la reubicación de las comunidades afectadas repetidamente por inundaciones o sequías.

Encontrar el financiamiento para estos programas representa un obstáculo importante, afirmó Pope, ya que los gobiernos suelen tener dificultades para desenvolverse en los sistemas disponibles para financiar la adaptación al cambio climático.

La migración internacional también puede ayudar a las personas a ganarse la vida y, al mismo tiempo, cubrir la escasez de mano de obra en otros países.

Asia del Sur ya cuenta con rutas migratorias consolidadas, lo que ofrece oportunidades para fortalecer los vínculos existentes.