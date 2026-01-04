Militares reconocen a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela

La Fuerza Armada de Venezuela, bastión del gobierno que jura lealtad a Nicolás Maduro, reconoció el domingo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la caída del mandatario venezolano la víspera en una operación estadounidense.Estados Unidos ejecutó el sábado un ataque militar en Caracas y ciudades aledañas que dejó heridos y muertos. El gobierno no ha ofrecido un saldo oficial.El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, leyó en televisión un comunicado que incluía el fallo en el que la corte suprema ordena a Rodríguez asumir el poder por 90 días.Padrino denunció que en el 'cobarde secuestro' de Maduro murió 'a sangre fría' parte del equipo de escoltas del mandatario, así como militares y civiles.El ministro respaldó el decreto de estado de conmoción exterior que, según Rodríguez, promulgó Maduro para 'garantizar la gobernabilidad del país'.Asimismo, llamó a la población a que 'retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días'.'La patria debe encaminarse sobre su riel constitucional', apuntó Padrino.Las calles de Caracas amanecieron en soledad y tranquilidad este domingo, con comercios cerrados y leves filas en algunos mercados y farmacias.