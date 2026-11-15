Miles protestan en la COP31 de Turquía contra la falta de avances climáticos

Miles de manifestantes se movilizaron en Antalya, donde se celebra la COP31, para denunciar la falta de avances de la cumbre climática de la ONU.

Las conversaciones climáticas seguirán hasta el 20 de noviembre, con la participación de casi 200 países, pero no se esperan grandes avances.

"Sufrimos las consecuencias de la injusticia climática, pero nuestras voces nunca se escuchan en la COP", dijo Halime Saman, de la plataforma Cumbre Climática de los Pueblos, uno de los grupos organizadores de la movilización.

En el centro de la ciudad, bajo un cielo lluvioso, miles de personas disfrazadas o coreando consignas desfilaron bajo una estrecha vigilancia policial, en la mayor protesta desde que la COP31 comenzó el lunes.

"Turquía copreside la COP31, pero sigue sin tener una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles. Se están abriendo nuevas centrales eléctricas y minas de carbón", dijo Saman a la AFP.

Yasar Gokoglu, un manifestante de 78 años, recorrió casi 600 kilómetros desde Adana, en el sur de Turquía, para denunciar lo que calificó de "mascarada patrocinada por los monopolios".

Según la policía más de 7.000 personas participaron en la protesta, organizada por grupos ecologistas, sindicatos y oenegés, que transcurrió sin incidentes.

La policía solo permitió a los manifestantes sumarse a la concentración después de someterlos a registros exhaustivos.

Las protestas, mucho más reducidas, celebradas esta semana dentro del recinto de la COP31 —entre ellas una en la que participó la activista sueca Greta Thunberg— buscan aumentar la presión sobre los dirigentes políticos para que actúen con mayor rapidez frente a la crisis climática.

Las negociaciones llegaron el sábado a su ecuador, pero los países siguen muy distanciados en cuestiones como la financiación de las medidas de adaptación al cambio climático en los países en desarrollo o la transición a energías limpias.