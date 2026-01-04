Miles de personas protestan en Madrid contra la "agresión imperialista" de EEUU en Venezuela

Varios miles de manifestantes se congregaron el domingo frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid para denunciar una "agresión imperialista" tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una operación militar estadounidense.

Los manifestantes exhibieron numerosas pancartas, entre ellas una que mostraba a Donald Trump engullendo ávidamente un bidón de petróleo con los colores de la bandera venezolana, otra que proclamaba "Trump agresor", y una en la que se podía leer "No a la agresión imperialista contra Venezuela".

También se vieron banderas de la formación española de extrema izquierda Podemos y del Partido Comunista de España entre las banderas venezolanas agitadas frente a la embajada, en pleno centro de Madrid, al día siguiente de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos en el marco de una espectacular operación militar, tras bombardeos aéreos sobre Caracas y sus alrededores.

Maduro se encuentra encarcelado en una prisión de Nueva York, a la espera de comparecer ante un juez por cargos de "narcoterrorismo" e importación de cocaína a Estados Unidos.

Donald Trump ya anunció que su país dirigirá la transición en Venezuela y que pretende explotar sus vastas reservas de petróleo.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez -cuyo país acogió en el exilio al candidato de la oposición en las elecciones presidenciales venezolanas de 2024 Edmundo González Urrutia-, ya había condenado el sábado "una intervención que viola el derecho internacional", considerando que la operación "empuja a la región hacia un horizonte de incertidumbre y belicismo", y había llamado a una transición "justa y mediante el diálogo".

El domingo, Sánchez reiteró sus críticas en una carta dirigida a los militantes del Partido Socialista, en la que alude a "La reciente violación de la legalidad internacional en Venezuela, acto que condenamos con rotundidad".

Varias centenas de personas también se manifestaron el domingo frente al consulado de Estados Unidos en Ámsterdam, la capital de los Países Bajos, portando pancartas como "Yankee go home" (estadounidenses váyanse a su casa) o "Stop killing for oil" (dejen de matar por petróleo), informó la agencia de prensa ANP.