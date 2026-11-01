Miles de personas protestan en India contra revisión del censo electoral

Miles de personas participaron el domingo en una protesta de la oposición india para pedir la dimisión del jefe electoral a raíz de una controvertida reforma del registro de votantes que, según ellos, beneficia al partido gobernante.

La revisión del padrón electoral en el país más poblado del mundo ha desatado protestas de la oposición y del movimiento de las “cucarachas”, creado en internet para canalizar la indignación de la Generación Z.

La Comisión Electoral asegura que la iniciativa es necesaria para garantizar la precisión del censo, pero la oposición considera que se está manipulando para favorecer al partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro Narendra Modi.

El domingo, manifestantes liderados por Rahul Gandhi, dirigente del partido opositor Congreso, corearon “ladrón de votos, deja tu cargo” durante su marcha por Nueva Delhi.

“He sido votante desde los 18 años y ahora descubro que me han eliminado de la lista”, dijo a la AFP Nandita, de 46 años, que solo quiso dar su nombre de pila.

La reforma llevó a la eliminación de más de 133 millones de nombres del censo, según cifras publicadas por medios indios y citadas por partidos opositores en recursos judiciales.

Los críticos aseguran que estas supresiones afectaron de forma desproporcionada a las minorías, especialmente a los musulmanes.

Miembros del gobernante BJP, de ideología nacionalista hindú, sostienen que muchos migrantes musulmanes indocumentados del vecino Bangladés entraron fraudulentamente en el padrón electoral de India.

Las autoridades electorales afirman que la revisión buscaba eliminar inscripciones duplicadas, fraudulentas y de personas fallecidas, pero que las personas con derecho a voto pueden solicitar su inclusión en el censo.

La oenegé Human Rights Watch denunció que la eliminación de votantes fue “arbitraria y profundamente defectuosa” y reclamó “suspender de inmediato” la iniciativa.