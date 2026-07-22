Miles de personas evacuadas por devastadores incendios en Italia, Francia y España

Los incendios forestales devastadores que arrasan partes del sur de Italia, el suroeste de Francia y el centro de España dejan este jueves un saldo de miles de personas evacuadas y tres bomberos muertos.

En medio de temperaturas arriba de 40 ºC, los vientos cálidos atizan las llamas en la isla italiana de Sicilia, donde el fuego se ha propagado por varios días.

Se desplegaron alrededor de 6.000 bomberos, guardabosques y funcionarios de protección civil para combatir el fuego con la ayuda de aviones cisterna, informó el presidente de la región siciliana, Renato Schifani, quien precisó que aún hay 50 focos activos.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, anunció el fallecimiento de un bombero cuando luchaba contra las llamas en el centro de la isla.

Un portavoz de la Protección Civil italiana consultado por la AFP alertó que la situación en Sicilia es "grave" y que los incendios "se ven favorecidos por las temperaturas extremadamente altas" y "un suelo muy seco", consecuencia de la falta de lluvias.

También se han registrado más de 160 fuegos en la vecina región de Calabria, que, según el jefe de protección civil, fueron casos deliberados provocados por "individuos malintencionados" que, entre otras cosas, habían atado trapos empapados en líquido inflamable a la cola de gatos callejeros para propagarlos.

En Francia, dos bomberos fallecieron el martes mientras combatían un incendio que se desató cerca del aeropuerto de Burdeos.

Según el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, se han declarado más de 12.500 conflagraciones desde comienzos de año y ya se han quemado 44.000 hectáreas.

Nuñez se reunió el miércoles con las familias de los bomberos muertos, mientras los sindicatos advertían que los trabajadores se enfrentaban al "agotamiento" y a la falta de recursos.

Dos incendios devastadores han desplazado a más de 12.000 personas en el suroeste del país. Uno de ellos ya arrasó más de 2.000 hectáreas en la pintoresca región de la cuenca de Arcachon, cerca de Burdeos.

"Nos enfrentamos a un bosque muy denso de pinos muy juntos", dijo a la AFP el capitán de bomberos Wilfried Schneider, al describir un incendio de una intensidad "poco común".

- Gran nube negra en Francia -

"Vimos una gran nube de humo negro extenderse por el cielo a media tarde", relató Julie Leonard, una residente de Burdeos de unos treinta años que acudió con su familia a la zona afectada de Le Porge, pero a un lugar que no estaba en peligro.

El alcalde de esa localidad, Martial Zaninetti, señaló que el incendio podría haber sido provocado por una máquina utilizada para despejar un camino forestal, aunque esa hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.

Alrededor de 700 personas abandonaron sus hogares como medida de precaución en Le Porge, donde también se reubicó a más de 3.000 campistas, informó la prefectura.

Otro incendio que estalló el martes en la región de Var, también en el sur de Francia y que se propagó a un ritmo inesperadamente rápido, obligó a unas 400 personas a evacuar y arrasó 2.550 hectáreas.

En total, 12.000 personas han sido evacuadas en el suroeste de Francia y la prefecta de Gironda, Sophie Brocas, ha pedido que cientos más abandonen la zona.

- España arde -

En tanto, en España, un nuevo incendio declarado el miércoles cerca de la ciudad central de Toledo provocó la evacuación de varios municipios de la comunidad de Madrid, así como el confinamiento de uno de ellos, anunciaron los servicios de emergencia en X.

"Debido a la evolución del incendio de Almorox", los municipios de Encinar del Alberche, Ribera del Alberche y Rincón del Alberche fueron evacuados y "el municipio de Villa del Prado fue puesto en confinamiento", indicaron los servicios de emergencia, que enviaron dos mensajes a un sistema de alerta de todos los teléfonos móviles de la zona.

Los socorristas indicaron a los habitantes que permanecieran en sus hogares con puertas y ventanas cerradas "hasta nuevo aviso".

Estos incendios se extienden en momentos que cientos de bomberos combatían un enorme fuego forestal que ha devastado 32.000 hectáreas unos 100 kilómetros al norte de Madrid.

En 2025, más de 393.000 hectáreas habían sido consumidas por las llamas en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, lo que representa el peor balance en la historia reciente del país.