Miles de evacuados en Tailandia por las inundaciones tras las lluvias torrenciales en Bangkok

Las inundaciones en Tailandia obligaron este domingo a miles de personas a refugiarse en albergues en Bangkok mientras otros residentes de la capital se precipitaron a los comercios para abastecerse, tras varios días de lluvias torrenciales.

En las calles, los peatones avanzaban protegidos por ponchos de plástico en medio de un agua turbia que les llegaba hasta la rodilla. Algunos intentaban hacer compras y otros llevaban consigo sus pertenencias en bolsas.

"La gente no pudo salir de casa. Nos empezaba a faltar comida, así que salí a comprar", contó a la AFP Aduenan Surorot, un conductor de mototaxi.

El despacho del primer ministro pidió a la población que evitara las compras impulsivas derivadas del pánico y advirtió que la especulación con los precios es un delito.

En Tailandia son habituales las lluvias intensas en esta época del año, pero varios habitantes relataron que consideran que la situación es peor que en otras temporadas.

Los servicios meteorológicos registraron que entre el jueves y el domingo cayeron más de 330 mm de lluvia en algunos barrios de la ciudad.

Cerca de 4.900 personas fueron evacuadas a albergues temporales y alrededor de 52.000 hogares se vieron afectados por las inundaciones, lo que llevó a que se declarara el estado de catástrofe en toda la capital.

Cientos de escuelas permanecerán cerradas el lunes, según las autoridades municipales.

También se reportaron inundaciones el domingo en 25 provincias de Tailandia, según el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres.