Micrófonos abiertos captaron a Xi y Putin hablando de la inmortalidad en el desfile de Pekín

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, hablaron sobre la inmortalidad y las nuevas tecnologías para prolongar la vida antes del gran desfile militar celebrado el miércoles en Pekín, una conversación captada por micrófonos de los medios estatales que estaban abiertos.

En unas escenas muy simbólicas, Xi estrechó la mano de Putin y del líder norcoreano Kim Jong Un y charló con ambos mientras recorrían la alfombra roja tendida en la plaza de Tiananmen.

"Hoy en día (...) 70 años", dijo el presidente chino hablando en mandarín mientras caminaba junto a Putin y Kim, según las imágenes de la cadena oficial CCTV.

A continuación, se oye al traductor de Xi, que transmite sus comentarios a Putin, citar en ruso una frase de un poema de la dinastía Tang: "En el pasado, era inusual que alguien superara los 70 años y hoy en día se dice que a los 70 años uno sigue siendo un niño".

El dirigente ruso se volvió entonces hacia Xi y habló mientras gesticulaba con las manos, aunque no se oye lo que dice en la transmisión de CCTV.

El mismo traductor chino transmitió segundos después los comentarios de Putin a Xi.

"Con el desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente, las personas podrían rejuvenecer a medida que envejecen e incluso podrían llegar a ser inmortales", afirmó, según el intérprete.

Xi volvió a hablar en mandarín cuando la cámara dejó de enfocarlos: "Las predicciones indican que, en este siglo, podría ser posible vivir hasta los 150 años".

Putin confirmó el intercambio durante una breve conferencia de prensa.

"Ah, creo que fue cuando íbamos al desfile que el presidente habló de esto", declaró a los periodistas, refiriéndose a Xi.

"Las tecnologías modernas, relacionadas con la mejora de la salud y la medicina, como los medios quirúrgicos relacionados con el reemplazo de órganos, permiten a la humanidad esperar que la vida activa continúe, no como es hoy en día", añadió el presidente ruso.

Los dirigentes de China y Rusia, ambos de 72 años, no han expresado ninguna intención de dejar el poder.

Los predecesores de Xi, Jiang Zemin y Hu Jintao, dejaron al poder tras 10 años en el cargo, pero Xi abolió los límites de mandato en 2018 y en 2023 obtuvo un tercer periodo como presidente.