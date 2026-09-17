Menos migrantes pero más muertos en las rutas marítimas hacia Europa, según la ONU

Menos migrantes y refugiados intentaron llegar a Europa por mar este año, pero más murieron en el intento, advirtió la ONU el jueves.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó que 60.000 personas intentaron llegar a Europa en barco en lo que va de año, 39% menos que en el mismo período el año pasado.

Pero 2.292 murieron, frente a las 1.999 en 2025.

"Casi todas las muertes y desapariciones en el mar se pueden evitar", declaró la directora general de la OIM, Amy Pope, añadiendo que las cifras mostraban que las personas estaban emprendiendo travesías cada vez más peligrosas.

"Las consecuencias continúan mucho después. Los restos humanos permanecen sin identificar, dejando a las familias buscándolos a través de las fronteras, a menudo durante años", añadió.

La mayor caída de las llegadas se registró en la ruta del Mediterráneo central hacia Italia, donde la cifra de 21.393 personas fue inferior a la mitad de la del año pasado.

Pero esa ruta fue la más mortífera, con un aumento de las muertes de 844 a 996.

La ruta hacia España a través del Atlántico y el Mediterráneo occidental fue la segunda más mortífera, con 879 fallecidos.

La OIM advirtió que probablemente estas cifras estén infravaloradas, ya que los naufragios y las desapariciones a menudo no quedan registrados.