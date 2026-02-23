Medellín construye la primera megacárcel de Colombia inspirada en el modelo de Bukele

Medellín avanza en la construcción de la primera megacárcel de Colombia inspirada en el modelo de la famosa prisión para pandilleros que creó el presidente Nayib Bukele en El Salvador, informó la alcaldía.

El penal tendrá capacidad para más de 1.300 reclusos bajo fuertes medidas de control, afirmó Federico Gutiérrez, el alcalde de la segunda ciudad del país que llegó a ser una de las más violentas del mundo antes de la muerte del narcotraficante Pablo Escobar en 1993.

Un funcionario de la alcaldía aseguró a la AFP el viernes que el diseño de la megacárcel está inspirado en el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo), la prisión de alta seguridad de El Salvador, blanco de denuncias de grupos de derechos humanos por supuestos abusos contra los presos.

Colombia se suma así a otros países latinoamericanos, como Ecuador y Costa Rica, que construyen este tipo de prisiones.

Más recientemente, el presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, visitó el Cecot y pidió a Bukele "colaboración" para "mejorar" el sistema penitenciario de su país.

Gutiérrez visitó el jueves el lugar donde obreros trabajan en la construcción de la cárcel, que será financiada con fondos públicos y privados.

El dirigente de derecha aseguró que el centro no será custodiado por funcionarios de la autoridad penitenciaria nacional sino por un equipo de seguridad propio.

El alcalde explicó que la prisión, que estará lista en 2027, contará con sistemas tecnológicos para impedir las comunicaciones de los reclusos, ya que una de las modalidades de extorsión más comunes en el país se origina desde las cárceles.

La idea es que las personas recluidas allí estén "privadas de muchos privilegios", dijo Gutiérrez a medios.

En Medellín operan poderosos grupos criminales.

La seguridad está en el centro del debate de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Los favoritos según las encuestas son el senador de izquierda Iván Cepeda, uno de los diseñadores de la criticada política de paz del presidente Gustavo Petro de negociar con grupos armados, y el abogado de derecha Abelardo de la Espriella.

Este último, que cuenta con el apoyo del partido del alcalde de Medellín, propone construir megacárceles en las que los presos estén a "diez pisos bajo tierra", alimentados "con pan y agua".